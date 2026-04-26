"Студия, студия!": Сын Притулы заговорил, но сеть взорвалась шутками о Бандере и "2 гривнах"

Сын волонтера сказал заветное слово

Известный украинский телеведущий, волонтер и общественный деятель Сергей Притула поделился с подписчиками радостным событием в своей семье. В комментариях не обошлось без юмора и приколов.

Речь идет о том, что его младший сын Марк впервые сказал слово "папа". Об этом Сергей Притула рассказал в Threads.

"Марко только что сказал "папа" ;)))))!!!!!! — говорится в сообщении Притулы

Сергей Притула с сыном Марком. Фото: instagram.com/siriy_ru

Подписчики массово начали поздравлять шоумена с важным событием, но, как это часто бывает в украинском интернете, нашлись и те, кто удержался, чтобы не пошутить. Речь идет о комментариях, связанных с Бандерой и даже известном скетч-шоу с участием Притулы. Среди комментариев выделялись следующие:

"Не порядок! Должен сказать Збараж! На крайняк Базаринке"

"Папа, дай 2 гривны"

"… наш Бандера, Украина — мать". Вы просто не дослушали. А на самом деле – поздравляю!";

"Круто, но я ставил на "студия".

Последняя шутка — это отсылка к популярному скетч-шоу "Файна Юкрайна", где Притула исполнял роль журналиста и часто повторял ставшую узнаваемой среди зрителей фразу "студия, студия".

Известно, что Сергей Притула – многодетный отец. От первого брака у него есть сын Дмитрий. Во втором браке с Екатериной Сопельник у супругов родились две дочери — Соломия и Стефания. А самый младший сын Марко, о котором идет речь в посте, появился на свет в августе 2025 года и уже успел стать маленькой звездой соцсетей отца, хотя и тот не часто показывает его фото.

Сергей Притула с женой и детьми. Фото: instagram.com/siriy_ru

