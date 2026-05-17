Вы не сможете это развидеть: на Евровидении 2026 нашли Притулу, Фреймут и Байдака

Украинский комик потролил ведущих песенного конкурса

Похоже, украинцы даже во время гранд-финала Евровидения 2026 не могут просто смотреть шоу — им срочно нужно найти, на кого из нашего шоу-бизнеса похожи ведущие и участники. И пока Европа обсуждала баллы и фаворитов, стендап-комик Антон Тимошенко точно описал то, что после эфира уже невозможно "развидеть" — "Фреймут", "старый Байдак" и "молодой Притула" внезапно оказались на сцене конкурса в Вене.

Такие шутки Тимошенко изложил в своем Telegram-канале. Комик также пошутил о заставках каждого участника.

Ведущую конкурс начали ассоциировать с Ольгой Фреймут через фигуру и внешность, а мужчину-ведущего — со стендап-комиком Василием Байдаком. Также Тимошенко обратила внимание на представителя Мальты — AIDAN. Комик пошутил, что на сцене выступает "молодой Притула", имея в виду сходство артиста с Сергеем Притулой в молодости.

Василий Байдак, Сергей Притула в молодости и Ольга Фреймут. Фото: коллаж Телеграфа

Что известно о ведущих Евровидения 2026

Виктория Сваровски – австрийская телеведущая, модель и наследница известной ювелирной династии Swarovski. В Австрии она давно является одной из известнейших телевизионных персон и регулярно работает на больших развлекательных шоу. Зрителям немецкоязычного телевидения она хорошо знакома как ведущая Let’s Dance.

Виктория Сваровски и Михаэль Островски. Фото: Getty Images

Ее коллега Михаэль Островски – один из самых известных австрийских актеров и комиков. Он снимался в большом количестве австрийских и немецких фильмов и сериалов, также известен своей иронической манерой ведения шоу и нестандартным юмором. Во время эфиров Евровидения пользователи шутят о его эпатажных лугах и о том, как часто он их меняет.

Юбилейное 70-е Евровидение в этом году проходит в Вене после победы Австрии в 2025 году. "Телеграф" ведет текстовую онлайн-трансляцию — Украину представляет LELÉKA с песней "Ridnym".