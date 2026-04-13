Тарас Цымбалюк попал в ДТП после празднования Пасхи? Что известно

Мужчина, очень похожий на актера появился на видео с места ДТП

Известный украинский актер и главный герой шоу "Холостяк" Тарас Цымбалюк, вероятно, стал участником дорожно-транспортного происшествия. Кадры с места события распространяются телеграм-каналах.

Как пишет паблик "Киев Оперативный", ночью возле ЖК "Варшавский" в столице произошло ДТП. Участниками аварии стали три автомобиля — Hyundai, Mazda и Land Rover.

Оказалось, что один из участников происшествия мужчина, который очень похож внешне на известного актера Тараса Цымбалюка. При этом, как отмечает автор видео, актер находился в нетрезвом состоянии.

Отметим, что ранее друг Цымбалюка показывал в сторис фото и видео, как они с Тарасом вместе проводили время на Пасху. Судя по геолокации, мужчины отдыхали в Корсунь-Шевченковском заповеднике в Черкасской области, откуда родом актер.

Скриншоты из сторис Тараса Цымбалюка

Скриншоты из сторис друга Тараса

Также в сети обратили внимание на кофту с белыми рукавами, в которой Тарас был с другом за рулем авто. Мужчина в такой же кофте фигурирует на видео с места ДТП. Однако утверждать, что именно Цимбалюк был на месте аварии, невозможно, так как видео нечеткое.

Скриншоты из видео с места ДТП

