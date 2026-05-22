Всплыло фото молодой Софии Ротару с легендарным композитором

В эту пятницу творцу исполнилось 81 год

Творческий союз Софии Ротару и величайшего украинского поэта-песенника Юрия Рыбчинского — одна из самых ярких страниц в истории украинской эстрады. Их сотрудничество подарило слушателям легендарные хиты, вошедшие в золотой фонд музыки.

Именно в честь дня рождения выдающегося композитора, которому 22 мая исполняется 81 год, на фан-странице певицы sofiarotaru47 в социальной сети Threads и появился этот редкий кадр.

Авторы блога тепло поздравили именинника, пожелав ему крепкого здоровья, счастья, мира и выразив огромную благодарность за его незабываемое творчество.

Напомним, что благодаря поэзии Рыбчинского София Ротару исполняла глубокие, мелодичные песни, многие из которых стали визитными карточками певицы: "Минає день, минає ніч" (муз. Н. Мозгового), "Тече вода" (муз. И. Поклада), "Земле моя" (муз. А. Осадчего), "Машина "Ретро" (муз. Г. Татарченко).

В 1984 году, когда Юрий Рыбчинский и композитор Николай Мозговой написали "Минає день, минає ніч", они специально искали Ротару в Ялте, чтобы показать ей эту композицию. Этот хит посвящен автору "Червоної рути", трагически погибшему Владимиру Ивасюку, и несколько лет оставался забытым на полке.