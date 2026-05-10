Рыбак поймал редкого хищника: этот вид может скоро исчезнуть (фото)

Почему этот вид исчезает из водоемов Украины

На крючок попала рыба, которая скоро может исчезнуть. Это жерех, которого еще называют белизной. Вид относится к реофилам, нуждающимся в быстром течении и большом количестве кислорода. Особь небольшая, в Украине встречаются и большие жерехи.

Соответствующие снимки появились в соцсети Threds. Рыбак рассказал, на какую приманку ему удалось поймать хищника.

"Сегодня решил проверить жереха, жерех есть, но не крупный, клевал на вертушку, еще были поклевки и выходы. Только начинаю изучать и разбираться с этой хитрой, но интересной рыбой", — говорится в сообщении.

Рыбак поймал жереха на вертушку

Рыбак по имени Роман, к сожалению, не указал точного размера и веса улова, а также места, где происходила рыбалка.

Заметим, что блесна-вертушка, на которую повелся жерех, — это один из самых популярных и древних видов искусственных приманок для ловли хищной рыбы на спиннинг. Ее используют для щуки, окуня и форели и не только.

Как отмечает ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь, в равнинной части нашей страны – самая плохая ситуация с рыбами-реофилами. Речь идет о видах, обитающих только в водах с быстрым течением, в частности, белизне.

"Рыбы-реофилы нуждаются в быстром течении, с одной стороны, и высоком содержании растворенного в воде кислорода, с другой. Хотя популяции некоторых из них еще более-менее в нормальном состоянии, например, голавль", — объясняет ихтиолог.

Жерех (также известный как белизна) — пресноводная хищная рыба семейства карповых (Aspius aspius). Несмотря на принадлежность к "мирным" карповым, это один из немногих активных хищников в этой группе.

Жерех охотится необычным способом: он ошеломляет добычу мощным ударом хвоста по воде, после чего собирает оглушенную рыбу. Характерная черта – большая пасть без выраженных зубов: добычу он захватывает резким ударом и заглатывает целиком.

Часто атакует стаи мелкой рыбы на поверхности воды, создавая характерные всплески. Основу рациона составляют: уклейка, плотва и мальки других рыб.

Длина белизны обычно составляет 40-70 см, а масса – 1-4 кг. Большие особи могут достигать длины 80-100 см и веса 8-10 кг.

