Минус 42% на икру форели и шпроты за 90 грн: в "АТБ" подешевели популярные деликатесы

Также снизили цены на напитки и маринованные продукты

В популярной сети супермаркетов "АТБ" стартовал очередной этап масштабных скидок. В этот раз под акции попали напитки, деликатесы и товары длительного хранения.

"Телеграф" проанализировал новые ценники. Мы составили список наиболее выгодных предложений.

Самый большой дисконт наблюдается именно на полках с напитками. В частности:

Безалкогольное Fratelli Фраголино Бьянко — скидка -45% , цена упала до 14,90 грн (вместо 27,10 грн).

— скидка , новая цена (вместо 78,20 грн). Coca-Cola, Zero и Cherry (2 л) — скидка -30% , цена составляет 45,90 грн вместо 65,90 грн.

Напитки в АТБ

Соусы и приправы

Для тех, кто любит придавать вкус блюдам, действуют следующие предложения:

Соусы Gusto (чесночный, алжирский, творожный) — скидка -40% на каждый, цена варьируется от 22,50 до 25 грн .

Консервы

"Своя Линия" Курица с булгуром (325 г) — скидка -43% , цена составляет 42,84 грн (вместо 75,50 грн).

Рыбный отдел и морепродукты

Для любителей морепродуктов цены также стали приятнее:

Икра форели Fish Factory (100 г) — скидка -42% , цена за банку 275,67 грн .

Морепродукты в "АТБ"

Квашеная и маринованная продукция

Капуста "День в День" по-корейски -35%, 31,41 грн. Капуста "Умный выбор" квашеная с огурцом -35%, 41,22 грн. Опята маринованные "Своя Линия" — -37%, 89,91 грн.

Овощи и соление в "АТБ"

Акционные предложения действуют до 13 мая, поэтому стоит поторопиться, чтобы купить необходимые товары по самым низким ценам.

