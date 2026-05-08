Минус 42% на икру форели и шпроты за 90 грн: в "АТБ" подешевели популярные деликатесы
Также снизили цены на напитки и маринованные продукты
В популярной сети супермаркетов "АТБ" стартовал очередной этап масштабных скидок. В этот раз под акции попали напитки, деликатесы и товары длительного хранения.
"Телеграф" проанализировал новые ценники. Мы составили список наиболее выгодных предложений.
Самый большой дисконт наблюдается именно на полках с напитками. В частности:
- Безалкогольное Fratelli Фраголино Бьянко — скидка -45%, цена упала до 14,90 грн (вместо 27,10 грн).
- Газированный напиток "Своя Линия" Lemon (2 л) — скидка -41%, теперь стоит 29,61 грн (старая цена 50,20 грн).
- Вода DETOX природная минеральная (1,2 л) — скидка -40%, новая цена 46,90 грн (вместо 78,20 грн).
- Coca-Cola, Zero и Cherry (2 л) — скидка -30%, цена составляет 45,90 грн вместо 65,90 грн.
- Холодный чай "Своя Линия" — цена снижена на 35% и составляет 15,50 грн.
- Напитки "Своя Линия" The Cola — скидка -39%.
- Нектары "Умный выбор" (томатный и соковый) — дешевле на 30%.
Соусы и приправы
Для тех, кто любит придавать вкус блюдам, действуют следующие предложения:
- Соусы Gusto (чесночный, алжирский, творожный) — скидка -40% на каждый, цена варьируется от 22,50 до 25 грн.
- Кетчупы Олис ("Кроткий" и "Шашлычный", 250 г) — скидка -40%, цена всего 19,80 грн.
- Аджика "Своя линия" Кавказская — скидка -38%.
- Приправы "Приправка Exclusive" — вся серия дешевле на 35%.
Консервы
- "Своя Линия" Курица с булгуром (325 г) — скидка -43%, цена составляет 42,84 грн (вместо 75,50 грн).
- Курица в собственном соке — скидка -40%, новая цена 56,52 грн (старая — 94,20 грн).
- Филе анчоуса Coargal в оливковом масле — скидка -37%, теперь 82,71 грн.
- Шпроты "Рижское золото" и филе индейки — скидки до -30%.
Рыбный отдел и морепродукты
Для любителей морепродуктов цены также стали приятнее:
- Икра форели Fish Factory (100 г) — скидка -42%, цена за банку 275,67 грн.
- Крабовые палочки "Водный Мир" (охлажденные, 420 г) — скидка -40%, стоят 91,90 грн.
- Крабовые палочки (замороженные, 520 г) — цена снижена до 108,50 грн.
- Креветки "Своя Линия" (варено-мороженые, 0,9 кг) — скидка -30%, цена стартует от 180,90 грн.
Квашеная и маринованная продукция
Капуста "День в День" по-корейски -35%, 31,41 грн. Капуста "Умный выбор" квашеная с огурцом -35%, 41,22 грн. Опята маринованные "Своя Линия" — -37%, 89,91 грн.
Акционные предложения действуют до 13 мая, поэтому стоит поторопиться, чтобы купить необходимые товары по самым низким ценам.
