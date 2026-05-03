Летняя жара в мае? В каком городе Украины может потеплеть до +30 уже скоро

Осадков в начале месяца не ожидается

В первой половине мая в Николаев может прийти настоящая летняя жара после недавних резких холодов, накрывших Украину. Столбики терометров могут наметно взлететь вверх уже в ближайшие несколько дней.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Так, согласно данным системы, в ближайшие 10 дней температура воздуха повысится максимум до +28 градусов. Это произойдет 6 и 7 мая. В остальные дни столбики термометров будут на уровне примерно 24-26 градусов.

Погода в Никоалеве. WeatherNext 2

В то же время "Укргидрометцентр" прогнозирует на 6 мая в Николаеве лишь до +19 градусов, а 7 мая — до +20 градусов. При этом, оба дня пройдут без осадков.

Прогноз от "Укргидрометцентра"

Специалисты сайта Meteofor отмечают, что 6 мая температура воздуха в Николаеве будет достигать максимум +20 градусов, а 7 мая, согласно прогнозу, температура упадет до +18 градусов.

Прогноз от Meteofor

