Бывшая звезда "Квартала" похвасталась отпуском в Альпийских горах (фото и видео)

Елена Кравец впервые за 8 лет отправилась в отпуск

Известная украинская актриса и телеведущая Елена Кравец решила изменить привычную обстановку и отправилась за порцией вдохновения в живописную Европу. Артистка впервые за долгое время позволила себе полноценный отдых, выбрав для этого уютные виды Швейцарии.

В своих Instagram-сторис Елена откровенно призналась подписчикам, что это ее первый отпуск за последние восемь лет. Судя по кадрам, которые звезда опубликовала в эту субботу, 18 апреля, она наслаждается каждой минутой покоя.

Кравец поделилась атмосферными видео, на которых прогуливается среди бескрайних зеленых лужаек под звуки колокольчиков швейцарских коров, мирно пасущихся рядом. Актриса показала и величие гор: на одном из роликов, снятом у детской площадки, на горизонте отчетливо виднеются заснеженные вершины Альп.

Интересно, что это время Елена решила посвятить себе — она отдыхает без детей. Младшие близнецы артистки, Екатерина и Иван, сейчас тоже не унывают: по словам звездной мамы, они отправились на лагерь в украинские Карпаты.

Напомним, что, несмотря на сплетни о разводе, недавно актриса показала совместное фото с мужем Сергеем Кравцем. Бывший продюсер студии "Квартал 95" находится в рядах ВСУ.