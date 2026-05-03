Как сейчас выглядит могила 21-летнего сына Виктора Павлика? Свежие фото

Екатерина Репяхова показала кадры с кладбища

Блогерша и жена известного украинского артиста Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, опубликовала в своих соцсетях редкие кадры. Она вместе с мужем посетила могилу его младшего сына Павла, ушедшего из жизни пять лет назад.

На скриншотах видно, что на месте захоронения установлено современное надгробие из белого камня. На памятнике размещена фотография улыбающегося парня и вычеканена надпись: "Павлик Павел Викторович" с датами его рождения (07.05.1999) и смерти (07.08.2020). На плите также добавлено трогательное стихотворение о глубоких чувствах, неугасимой любви и боли от невосполнимой потери.

На кадрах запечатлен сам Виктор Павлик. Певец в темной одежде склонился над могилой сына, чтобы зажечь лампадки. Территория вокруг памятника обустроена с особым вниманием: она аккуратно выложена камнями.

Что известно о трагедии

Павел Павлик – сын Виктора Павлика и его бывшей жены, танцовщицы Ларисы Созаевой. Жизнь юноши оборвалась 7 августа 2020-го в возрасте 21 года. В течение двух лет Павел мужественно боролся с тяжелой болезнью – саркомой (раком позвоночника). Несмотря на многочисленные курсы химиотерапии и операции, спасти парня не удалось.

Певец с сыном Павлом

Павел с мамой Ларисой Созаевой

