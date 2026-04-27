Участница "Мисс Украины" вышла замуж за миллионера в Монако: на свадьбе были Галкин и Меладзе (фото, видео)

Невеста занимается модельным бизнесом

Харьковский IT-бизнесмен Ника Ломиа и его невеста, бывшая участница конкурса "Мисс Украина", сыграли свадьбу в Монако. Пара, уехавшая из Украины, отметила такое событие в одном из поместий в Каннах с видом на Средиземное море.

Они решили не скромничать и устроили свадьбу на большое количество людей, которых развлекали российский юморист, поддержавший Украину, Максим Галкин, певец Валерий Меладзе, который, к слову, изначально высказался против войны, а затем "переобулся" и продолжил выступать в РФ, а также Рики Мартин.

Свадьба велась на русском языке. По предварительным оценкам, она могла стоить 5 млн долларов.

Что известно о молодоженах

Ранее Ника Ломиа, родившийся в Грузии, основал IT-компанию по разработке азартных онлайн-игр с офисами в Киеве и Варшаве, а вот его невеста занимается модельным бизнесом. На данный момент она живет в Европе.

