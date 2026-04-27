Экс-"Холостячка" Огневич засветилась в объятиях украинского защитника (фото)

Артистка дала концерт на передовой

Популярная певица и экс-"Холостячка" Злата Огневич, которая недавно вместе с полицией предостерегла украинцев в отношении мошенников, выступила перед украинскими военными на одном из направлений фронта, поддержав защитников живым исполнением своей музыки. Артистка поделилась эмоциональными кадрами поездки в соцсетях.

На обнародованном видео Огневич исполняет свою известную песню "Все не случайно" прямо перед бойцами где-нибудь посреди леса. Военные внимательно слушают выступление, а атмосфера на импровизированном концерте выглядит теплой и искренней.

Как видно из публикации, событие происходило в неформальных условиях, без сцены или большого оборудования только с колонкой и микрофоном. " Каждый раз для меня большая честь смотреть в глаза каждого из них", — написала в историю певица.

Злата Огневич выступила перед украинскими защитниками. Фото: instagram.com/zlata.ognevich/

После этого певица также показала фото, на котором позирует в объятиях одного из защитников. Оба улыбаются, что подчеркивает эмоциональность встречи и благодарность военных за поддержку.

"Если своей музыкой мне удалось подарить им хоть немного хороших эмоций, я счастлива", — поделилась Огневич. О поездке стало известно именно на ее странице в соцсетях, где артистка регулярно делится моментами волонтерской деятельности и выступлений для украинских военных.

Отметим, что с начала полномасштабной войны украинские артисты часто посещают фронт, чтобы поддержать моральный дух военных, и Злата Огневич среди тех, кто регулярно приобщается к таким инициативам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Огневич возмущен фейками о ней и Зеленском. Некоторые украинские СМИ написали, что певица не возьмет трубку, если ей позвонит по телефону президент Зеленский. Артистка ответила на такие новости, объяснив свою позицию.