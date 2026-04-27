Не все продукты подорожают: что останется дешевым в ближайшее время

Сезонность и локальное производство работают против удорожания

Во время подорожания продуктов, которое вскоре ждет украинцев, часть товаров или удержит цену или даже снизит стоимость. В частности, это украинские товары, которые при этом имеют меньший логистический путь от производителя к покупателю.

Пока импортированные фрукты и овощи будут дорожать, ведь на их транспортировку нужны средства, овощи борщового набора из прошлогоднего урожая будут иметь стабильную цену. Детальнее о причинах роста стоимости продуктов "Телеграф" рассказал в материал: " Когда тарифы на свет и горючее влекут цены: что подорожает больше всего ".

Запасы с прошлого года нужно продать до нового сезона, так что они в цене не вырастут. Однако и новый урожай принесет улучшение, в частности , вырастет количество огурцов и помидоров от украинского производителя, что способствует снижению цены.

Еще один товар, который традиционно не вырастет в цене – яйца. После Пасхи спрос на них упал, а предложение увеличивается, что способствует тому, что цена не растет.

Какие продукты подорожают больше/Инфографика "Телеграфа", сделано с помощью ИИ

Заметим, что все цены обусловлены сезонной ситуацией. Когда она изменится, стоимость товаров будет меняться.

