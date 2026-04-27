Не все продукты подорожают: что останется дешевым в ближайшее время
Сезонность и локальное производство работают против удорожания
Во время подорожания продуктов, которое вскоре ждет украинцев, часть товаров или удержит цену или даже снизит стоимость. В частности, это украинские товары, которые при этом имеют меньший логистический путь от производителя к покупателю.
Пока импортированные фрукты и овощи будут дорожать, ведь на их транспортировку нужны средства, овощи борщового набора из прошлогоднего урожая будут иметь стабильную цену.
Запасы с прошлого года нужно продать до нового сезона, так что они в цене не вырастут. Однако и новый урожай принесет улучшение, в частности , вырастет количество огурцов и помидоров от украинского производителя, что способствует снижению цены.
Еще один товар, который традиционно не вырастет в цене – яйца. После Пасхи спрос на них упал, а предложение увеличивается, что способствует тому, что цена не растет.
Заметим, что все цены обусловлены сезонной ситуацией. Когда она изменится, стоимость товаров будет меняться.
