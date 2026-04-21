Обладательница трех "Грэмми" и одна из самых популярных певиц мира. Что известно о Дуа Липе, которая приобрела пикап для ВСУ

С первых дней полномасштабного вторжения певица поддерживает Украину

Одна из известнейших звезд мира Дуа Липа неожиданно оказалась в украинском информационном поле. Стало известно, что певица профинансировала пикап для Первого медицинского батальона ВСУ, проведя благотворительный сбор в рамках своего проекта.

О помощи сообщил нардеп Роман Грищук, а сами военные публично подтвердили этот факт. Техника, которую приобрела певица, критически важна в условиях войны.

Средства на помощь Украине Дуа Липа собрала в рамках собственного лайфстайл-проекта Service95. Это платформа, где артистка объединяет тревел-блоги, книжный клуб, интервью с известными людьми.

Дуа Липа. Фото: Getty Images

Кто такая Дуа Липа

Дуа Липа родилась в Лондоне в семье косовских албанцев. Часть детства провела в Косово, но затем вернулась в Великобританию, чтобы строить музыкальную карьеру.

Ее путь к славе начинался с публикации каверов на YouTube. Карьерный взлет Дуа Липы начался после подписания контракта с Warner Bros. Records в 2015 году. Именно этот договор открыл ей дверь к глобальному рынку. Первые синглы, выпущенные при поддержке лейбла, начали активно спасаться на радио, а уже через несколько лет ее имя стало узнаваемым в США и Европе.

В 2019 году Дуа Липа получила сразу две награды Грэмми — "Лучший новый исполнитель" (Best New Artist) и "Лучшая танцевальная запись" (Best Dance Recording) за песню Electricity (совместно с Silk City).

В 2021 году Грэмми получил целый альбом певицы в "Лучший поп-вокальный альбом". Именно этот релиз с хитами Don’t Start Now и Levitating сделал ее одной из главных звезд мира.

Среди самых популярных песен певицы – Don’t Start Now (2019), One Kiss (2018), Levitating (2020), Cold Heart (2021), Training Season (2024), Dance The Night (2023).

Что говорит о войне в Украине Дуа Липа

Поддержка Украины со стороны Дуа Липы не ограничивается последним донатом. С начала полномасштабной войны певица не раз публично реагировала на события в нашей стране и призвала мир помогать Украине. Звезда открыто осуждала действия, предпринимаемые Россией, и распространяла информацию о гуманитарной помощи.

