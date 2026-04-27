Кто должен воевать? Кондратюк раскрыл свою позицию об "особом статусе" звезд

Наталья Дума
Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк. Фото Колаж "Телеграфа"

Телеведущий высказался, почему каждый мужчина должен пройти БОП

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, который раскрыл причины провала возвращения Лободы в Украину, в эксклюзивном интервью "Телеграфу" высказался об участии публичных лиц в войне и дискуссии вокруг так называемого "особого статуса" звезд. Речь шла о том, какую роль должны играть артисты — в армии или в тылу, собирая деньги и поддерживая армию.

Кондратюк подчеркнул, что, по его мнению, в условиях полномасштабной войны базовая военная подготовка необходима для всех мужчин, если нет медицинских противопоказаний. Он подчеркнул, что общество должно понимать реальность войны, которая, по его словам, может затронуть каждый дом, и поэтому навыки службы не должны восприниматься как нечто исключительное. К слову, старший сын Кондратюка сейчас защищает нашу страну.

"БОП, мне кажется, надо пройти всем мужчинам этой страны, если нет критических возражений по здоровью. Потому что мы в состоянии войны, и эта война может прийти в каждый дом уже завтра", — делится Кондратюк

Игорь Кондратюк. Фото: скриншот с видео

В то же время продюсер обратил внимание на то, что в Украине есть публичные деятели, которые служат или помогают армии разными способами. Среди них он упомянул Колю Сергу, который регулярно выступает для военных и находится в форме. Тарас Тополя, режиссер Ахтем Сеитаблаев, который приобщается к культурным и волонтерским инициативам, а также журналист и музыкант Сергей Жадан, который развивает медийные проекты в поддержку подразделений ВСУ.

"Для меня однозначно артисты важны для сбора средств на ВСУ. Они много на самом деле собирают, реально миллионы евро и долларов. И это очень большая польза, потому что ВСУ постоянно в чем-то нуждается: автомобилей, БПЛА, РЭБов, детекторов дронов. Здесь артисты имеют значение", — признается телеведущий.

Игорь Кондратюк. Фото: kondratiuk_official

Отдельно Кондратюк вспомнил и о погибших и тех, кто уже прошел фронт. В частности, он вспомнил о смерти шоумена Максима Нелипы, который был участником проекта "Караоке на Майдане".

Игорь Кондратюк также припомнил показательный эпизод с начала полномасштабной войны. В 2022 году на блокпосте в Ивано-Франковской области к нему обратился представитель СБУ и неожиданно поддержал решение уезжать. Когда Кондратюк усомнился, правильно ли это, услышал ответ: каждый должен делать то, что лучше всего умеет — военные воюют, а гражданские сохраняют другие важные сферы, в частности информационное и культурное пространство. Это мнение, по словам продюсера, разделяют и многие военные.

"Когда я в 2022 году убегал от войны, где-то на блокпоста на Франковщине подошел СБУшник (главный на этом блокпоста), поздоровался, сказал: "Хорошо, что вы едете". Я говорю: "Да что же хорошо, мы убегаем от войны, а может, надо было остаться". умею воевать, вы умеете делать телевизионные передачи. Если вас убьют, украинских телевизионных передач не будет. А если меня убьют — то вы возьмете автомат и тоже будете воевать, потому что воевать — дело бесхитростное". Я говорю: "Спасибо, что вы понимаете". Он сказал, что это все понимают", — поделился Кондратюк

