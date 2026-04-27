Кто должен воевать? Кондратюк раскрыл свою позицию об "особом статусе" звезд

Телеведущий высказался, почему каждый мужчина должен пройти БОП

Известный украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, который раскрыл причины провала возвращения Лободы в Украину, в эксклюзивном интервью "Телеграфу" высказался об участии публичных лиц в войне и дискуссии вокруг так называемого "особого статуса" звезд. Речь шла о том, какую роль должны играть артисты — в армии или в тылу, собирая деньги и поддерживая армию.

Кондратюк подчеркнул, что, по его мнению, в условиях полномасштабной войны базовая военная подготовка необходима для всех мужчин, если нет медицинских противопоказаний. Он подчеркнул, что общество должно понимать реальность войны, которая, по его словам, может затронуть каждый дом, и поэтому навыки службы не должны восприниматься как нечто исключительное. К слову, старший сын Кондратюка сейчас защищает нашу страну.

"БОП, мне кажется, надо пройти всем мужчинам этой страны, если нет критических возражений по здоровью. Потому что мы в состоянии войны, и эта война может прийти в каждый дом уже завтра", — делится Кондратюк

В то же время продюсер обратил внимание на то, что в Украине есть публичные деятели, которые служат или помогают армии разными способами. Среди них он упомянул Колю Сергу, который регулярно выступает для военных и находится в форме. Тарас Тополя, режиссер Ахтем Сеитаблаев, который приобщается к культурным и волонтерским инициативам, а также журналист и музыкант Сергей Жадан, который развивает медийные проекты в поддержку подразделений ВСУ.

"Для меня однозначно артисты важны для сбора средств на ВСУ. Они много на самом деле собирают, реально миллионы евро и долларов. И это очень большая польза, потому что ВСУ постоянно в чем-то нуждается: автомобилей, БПЛА, РЭБов, детекторов дронов. Здесь артисты имеют значение", — признается телеведущий.

Отдельно Кондратюк вспомнил и о погибших и тех, кто уже прошел фронт. В частности, он вспомнил о смерти шоумена Максима Нелипы, который был участником проекта "Караоке на Майдане".

Игорь Кондратюк также припомнил показательный эпизод с начала полномасштабной войны. В 2022 году на блокпосте в Ивано-Франковской области к нему обратился представитель СБУ и неожиданно поддержал решение уезжать. Когда Кондратюк усомнился, правильно ли это, услышал ответ: каждый должен делать то, что лучше всего умеет — военные воюют, а гражданские сохраняют другие важные сферы, в частности информационное и культурное пространство. Это мнение, по словам продюсера, разделяют и многие военные.

"Когда я в 2022 году убегал от войны, где-то на блокпоста на Франковщине подошел СБУшник (главный на этом блокпоста), поздоровался, сказал: "Хорошо, что вы едете". Я говорю: "Да что же хорошо, мы убегаем от войны, а может, надо было остаться". умею воевать, вы умеете делать телевизионные передачи. Если вас убьют, украинских телевизионных передач не будет. А если меня убьют — то вы возьмете автомат и тоже будете воевать, потому что воевать — дело бесхитростное". Я говорю: "Спасибо, что вы понимаете". Он сказал, что это все понимают", — поделился Кондратюк

