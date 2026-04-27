Путин может сам попросить мира: в США объяснили, почему тактика Кремля провалилась

Военные действия не приносят Москве громких побед, на которые рассчитывали в Кремле

Российский лидер Владимир Путин может со временем сам прийти к поиску соглашения с Украиной, поскольку не видит ожидаемого краха украинского государства, а долгосрочная поддержка Европы лишь усиливает давление на Кремль.

Об этом в интервью "Телеграфу" заявил Джим Таунсенд — ведущий эксперт Центра новой американской безопасности (CNAS), заместитель помощника министра обороны США по Европе и НАТО в 2009-2017 годах.

По его мнению, сейчас начинает происходить определенный сдвиг. И хотя неизвестно, что происходит в голове главы России, — но с каждым днем становится очевиднее, что наступательные действия не приносят ему масштабных побед, на которые он рассчитывал.

"Он не видит разваливающуюся Украину — ни экономически, ни социально, ни культурно, ни военно. Не наблюдает той слабости, которую должен увидеть до этого момента, чтобы считать, что победа уже совсем рядом", – сказал Таунсенд.

Кредит ЕС для Украины и поражение Орбана в Венгрии показывают Путину, что его главный инструмент сдерживания Европы больше не работает, подчеркивает эксперт.

"И это долгосрочные средства, не просто финансирование в год. Значительная часть их направляется на военные закупки и развитие оборонной промышленности", – отмечает он.

Речь идет не только о расходных материалах — боеприпасах или топливе — а об инвестициях в производство. Например, дронов и других систем, в которых Украина уже достигла значительного прогресса.

Джим Таунсенд. Фото: CNAS

"Это сигнал Путину, что независимо от того, речь идет о ситуации на фронте или о военном потенциале и экономике Украины — краткосрочного решения не будет", – объяснил Таунсенд.

По его словам, это сигнал, что поддержка длительная и широкая, и что Европа уверена: Украина сможет выстоять и в конце концов победить Россию.

Сотрудник Пентагона в отставке считает, что это может создать необходимое давление. В результате глава Кремля придет к выводу, что ему следует минимизировать потери и искать соглашение, которое позволит хоть что-то получить и завершить войну.

"Я не думаю, что Вашингтон сейчас эффективно влияет на это понимание. США в значительной степени сосредоточены на Заливе и Иране. По-моему, Украине сейчас уделяется недостаточно внимания", – отметил эксперт.

Трамп управляет страной узким кругом лиц, подчеркнул Таунсенд, и это одни и те же люди. Они не специалисты, и теперь им приходится заниматься Ираном. Вряд ли сохранится тот уровень влияния или помощи в донесении сигналов Путину, который ранее был со стороны Вашингтона.

"Похоже, теперь все больше сводится к двусторонней динамике между Зеленским и Путиным. А Зеленский за это время значительно усилил свои позиции. Украина начинает зарабатывать благодаря развитию оборонных технологий — в частности, производству дронов", – отметил эксперт.

Государства подписывают контракты на закупку украинских возможностей, включая обучение. Киев не отдаст эти знания даром.

"Украина сейчас движется вверх — ее траектория развития позитивна. В то же время прогресс России минимальный. Поэтому я считаю, что мы подходим к этапу, когда Путин вынужден будет серьезно задуматься о том, чтобы сократить свои потери", – резюмировал бывший советник главы Пентагона.

