За 28 грн или почти 40: где сейчас дешевле всего купить сахар

Местами на эту бакалею есть скидки

Цены на сахар в разных торговых сетях Украины остаются относительно стабильными, однако разница между отдельными предложениями все же есть.

В большинстве случаев килограмм белого кристаллического сахара стоит около 28-30 гривен, но некоторые бренды продаются подороже. "Телеграф" проанализировал цены на основе данных в "GoToShop".

Актуальные предложения:

Сахар "Выгода" 1 кг (Varus) — 27,90 грн

Сахар "Ашан" белый кристаллический 1 кг (Auchan) — 27,90 грн

Сахар Aro белый кристаллический 1 кг (Metro) — 27,90 грн

Сахар фасованный 1 кг (АТБ) — 27,90 грн

Сахар Marka Promo белый кристаллический 1 кг (Novus) — 27,99 грн

Сахар белый весовой (ЭКО Маркет) — 29,90 грн

Сахар Diamant белый кристаллический (Maudau) – 34,00 грн (скидка -24%, ранее 45,00 грн); (Сильпо) — 39,99 грн (скидка -20%, ранее 47,49 грн)

Сахар Metro Chef белый кристаллический 1 кг (Metro) — 39,50 грн

Цены на сахар в магазинах. Фото: Телеграф

Соответственно самый низкий ценник – 27,90 гривны. Такие предложения действуют сразу в 4 магазинах.

Где самые низкие цены на сахар. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная искусственным интеллектом

