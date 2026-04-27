Сладкий обвал цен в "Сильпо": на любимом лакомстве можно сэкономить до 100 гривен

Марина Ищенко
Акции на товар длятся всего неделю. Фото Коллаж "Телеграф"

Цены вас приятно удивят

Сеть супермаркетов "Сильпо" запустила масштабную распродажу кондитерских изделий. Скидки на отдельные позиции составляют более 50%.

"Телеграф" проанализировал цены. Мы расскажем, сколько можно сэкономить.

Под акционное предложение попали топовые позиции, на которых покупатели могут отыграть немалую сумму:

  • Шоколад молочный "Корона" Max Fun (со вкусом ягод или мармеладом и карамелью) — теперь стоит 97,99 грн, хотя обычная цена достигала почти 200 грн. Чистая экономия составляет около 101 гривны (-51%).
  • Пирожное-сэндвич Milka (150 г) — предлагают за 99 грн вместо 174 грн. Вы экономите 75 грн на одной пачке.
  • Большой шоколад Millennium Very Peri (285 г) с арахисом — цена упала до 99 грн, что на 85 грн меньше первоначальной стоимости.
  • Печенье Bahlsen Hit с малиной и маскарпоне стало дешевле вдвое. Акционная цена составляет 49,99 грн, что позволяет сохранить 64 грн в кошельке.

Сколько продлится акция

Такие выгодные предложения обычно действуют в рамках еженедельных акций "Цена недели". Чтобы успеть приобрести лакомство по сниженным ценам, стоит посетить ближайший супермаркет или проверить наличие товаров в мобильном приложении, поскольку количество акционного товара на полках ограничено.

Это отличный шанс пополнить домашние запасы десертов или подготовить сладкие подарки, не тратя при этом лишнего.

Ранее "Телеграф" писал, что в "Сильпо" обвалили цену на популярный сыр.

