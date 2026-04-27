Сладкий обвал цен в "Сильпо": на любимом лакомстве можно сэкономить до 100 гривен
Сеть супермаркетов "Сильпо" запустила масштабную распродажу кондитерских изделий. Скидки на отдельные позиции составляют более 50%.
"Телеграф" проанализировал цены. Мы расскажем, сколько можно сэкономить.
Под акционное предложение попали топовые позиции, на которых покупатели могут отыграть немалую сумму:
- Шоколад молочный "Корона" Max Fun (со вкусом ягод или мармеладом и карамелью) — теперь стоит 97,99 грн, хотя обычная цена достигала почти 200 грн. Чистая экономия составляет около 101 гривны (-51%).
- Пирожное-сэндвич Milka (150 г) — предлагают за 99 грн вместо 174 грн. Вы экономите 75 грн на одной пачке.
- Большой шоколад Millennium Very Peri (285 г) с арахисом — цена упала до 99 грн, что на 85 грн меньше первоначальной стоимости.
- Печенье Bahlsen Hit с малиной и маскарпоне стало дешевле вдвое. Акционная цена составляет 49,99 грн, что позволяет сохранить 64 грн в кошельке.
Сколько продлится акция
Такие выгодные предложения обычно действуют в рамках еженедельных акций "Цена недели". Чтобы успеть приобрести лакомство по сниженным ценам, стоит посетить ближайший супермаркет или проверить наличие товаров в мобильном приложении, поскольку количество акционного товара на полках ограничено.
Это отличный шанс пополнить домашние запасы десертов или подготовить сладкие подарки, не тратя при этом лишнего.
