"Обікрала" команду і засвітилася на вокзалі: Могилевська втекла з концерту у сценічній сукні (відео)

Співачка ледь встигла на потяг

Українська співачка Наталія Могилевська після концерту у Дніпрі влаштувала справжній забіг. І все заради того, щоб встигнути на потяг. Артистка так поспішала, що навіть не перевдягнула концертну сукню.

Могилевська на своїй сторінці в Інстаграм розповіла, що виступ ще тривав о 22:15, а вже о 22:25 її поїзд мав вирушати. Часу на збори не було взагалі, тому вона просто побігла з концерту на вокзал. І так — прямо в сценічній сукні та на підборах.

За словами співачки, доїхати до вокзалу вдалося всього за 8 хвилин. Потяг уже закрили, але команда буквально застрибнула в останній момент.

"22:15 я ще співала, а в 22:25 — відправлення потягу. Запитала в глядачів котра година … і побігла прямо в концертному костюмі і з мікрофоном", — розповіла Могилевська

Найцікавіше, що Могилевська поїхала не лише у концертному образі, а ще й з усією технікою на собі. У костюмі залишилися бодіпаки, гарнітура, мікрофон і навушники. Тож, як пожартувала зірка, тепер технічна служба туру точно має що згадати.

Попри цей марафон, співачка подякувала Дніпру за два концерти і теплий прийом. Каже, було настільки гаряче на сцені, що навіть холодний вокзал не перебив ці емоції.

