Ирине Билык — 56! Как ее поздравили бывший и коллега по "цеху" (фото, видео)

Мария Бурмака показала редкое фото с молодым коллегой

В понедельник, 6 апреля, свой день рождения отмечает икона украинской поп-музыки — непревзойденная Ирина Билык. Певице исполнилось 56 лет.

Соцсети звезды уже с самого утра засыпаны пожеланиями, однако самыми заметными стали приветствия близких людей, сопровождающих артистку в течение десятилетий. Одним из первых в соцсетях отозвался эпатажный хореограф и бывший избранник звезды Дмитрий Коляденко.

Он неожиданно опубликовал эффектное фото именинницы среди цветов, добавив эмоциональную подпись: "С Днем Рождения! Поздравляю! Мира, Счастья, Радости, Любви Желаю!".

Не менее трогательным был пост давней подруги и коллеги по сцене Марии Бурмаки. Артистка поделилась общим архивным фото и вспомнила, как начинался их путь к славе еще в далеком 1989-м.

С Ирой познакомились, когда нам было по 19 лет, на Червоной Руте в Черновцах. Так и идем столько лет параллельно по жизни. Когда-то в 1993-м мама Иры Анна Яковлевна сказала: "девочки, держитесь вместе". С днем рождения, дорога Ira Bi Для самурая только путь. И мы идем по нему уже тридцать седьмой год ❤️🙏 Мария Бурмака

Одновременно Билык благодарит каждого поклонника с поздравлениями в instagram. "В свой День рождения хочу признаться в любви каждому из вас! Каждому, кто рядом со мной в моменте, в музыке, в словах и между строками✨ Ваша любовь и поддержка — это тот свет, который не угасает даже в самые сложные дни", — написала исполнительница. В свой особый день звезда представила перевод хита "О любви" из альбома "Любовь. Яд", вышедшего в далеком 2004 году.

Пусть слова этой песни вдохновляют вас быть счастливыми каждый день! Ирина Билык

"Телеграф" выкладывает украиноязычную и русскоязычную версии песни:

