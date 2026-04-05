Всплыли унизительные кадры с Трампом в Белом доме
Первой леди пришлось буквально толкнуть мужа на публике
В сети набирают популярность архивные кадры с пасхального мероприятия в Белом доме, на котором запечатлен неловкий момент между супругами Трамп. Мелания была вынуждена буквально подтолкнуть мужа, чтобы тот соблюдал протокол во время исполнения гимна.
Ежегодное катание пасхальных яиц — одно из самых масштабных событий в календаре первой леди, и для Мелании в 2017 году оно стало настоящим испытанием. На глазах у 21 тысячи гостей, собравшихся на Южной лужайке, Мелании пришлось взять на себя роль "наставницы" для собственного мужа.
Когда на балконе Трумэна зазвучал национальный гимн, Мелания и их сын Бэррон мгновенно приложили руки к сердцу, как того требует традиция. Однако Дональд продолжал стоять неподвижно с опущенными руками, пишет The Mirror. В объективы камер попал момент, когда первая леди легким, но решительным движением руки подтолкнула президента, напоминая о необходимости проявить уважение к символу страны.
Трамп был прав?
Согласно Кодексу флага США, гражданам рекомендуется стоять по стойке "смирно", положив правую руку на сердце. Тем не менее подобная заминка не всегда говорит о неуважении. Многих представителей старших поколений и ветеранов учили, что жест "рука на сердце" обязателен только для клятвы верности, а во время гимна достаточно просто стоять "смирно".
Был ли это осознанный выбор Трампа или обычная невнимательность — неизвестно, но после "подсказки" жены президент тут же исправил положение и поднял руку.
Напомним, что в отношениях супругов уже давно ощущается некоторая прохлада. К примеру, Трамп оконфузился, отвечая на вопрос о подарке для Мелании ко Дню святого Валентина.