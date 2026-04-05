Всплыли унизительные кадры с Трампом в Белом доме

Первой леди пришлось буквально толкнуть мужа на публике

В сети набирают популярность архивные кадры с пасхального мероприятия в Белом доме, на котором запечатлен неловкий момент между супругами Трамп. Мелания была вынуждена буквально подтолкнуть мужа, чтобы тот соблюдал протокол во время исполнения гимна.

Ежегодное катание пасхальных яиц — одно из самых масштабных событий в календаре первой леди, и для Мелании в 2017 году оно стало настоящим испытанием. На глазах у 21 тысячи гостей, собравшихся на Южной лужайке, Мелании пришлось взять на себя роль "наставницы" для собственного мужа.

Когда на балконе Трумэна зазвучал национальный гимн, Мелания и их сын Бэррон мгновенно приложили руки к сердцу, как того требует традиция. Однако Дональд продолжал стоять неподвижно с опущенными руками, пишет The Mirror. В объективы камер попал момент, когда первая леди легким, но решительным движением руки подтолкнула президента, напоминая о необходимости проявить уважение к символу страны.

В 2017 году Трамп забыл приложить руку к сердцу во время исполнения гимна

Трамп был прав?

Согласно Кодексу флага США, гражданам рекомендуется стоять по стойке "смирно", положив правую руку на сердце. Тем не менее подобная заминка не всегда говорит о неуважении. Многих представителей старших поколений и ветеранов учили, что жест "рука на сердце" обязателен только для клятвы верности, а во время гимна достаточно просто стоять "смирно".

Был ли это осознанный выбор Трампа или обычная невнимательность — неизвестно, но после "подсказки" жены президент тут же исправил положение и поднял руку.

Напомним, что в отношениях супругов уже давно ощущается некоторая прохлада.