Копия мамы: звезда "МастерШефа" Мартыновская показала подросшую дочь (фото)

Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская показала, как сейчас выглядит ее единственная дочь Вера. Девочке исполнилось 10 лет.

На своей странице в Threads Ольга трогательно поздравила наследницу с праздником и показала, какой она была в детстве и как выросла. Пользователи отметили, что дочь очень похожа на маму.

Ольга Мартыновская показала подросшую дочь Веру

Шеф-повар и судья шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская пять лет была в браке с Иваном Кобецом, от которого родила дочь Веру. Недавно девочка отметила свой 10-летний юбилей.

Ольга Мартыновская вместе с дочерью Верой

Ольга трогательно поздравила наследницу с праздником и опубликовала с ней серию снимков. Звезда украинского телевидения показала, какой Вера была в детстве и как выглядит сейчас:

10 лет голубых глаз каждое утро, белокурых кудрей и моего абсолютного счастья. Такое чудо, что Бог имел вдохновение создать эту безусловную и безграничную любовь мамы и ребенка, абсолютное чудо Ольга Мартыновская

Как выглядела дочь Мартыновской в детстве и сейчас

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям и отметили, что девочкам растет маминой копией:

"Так на маму похожа, пусть будет счастлива!";

"Ну вот надо же так создать прямую свою копию, а?))) Хорошо отпраздновать";

"Как она похожа на вас. С днем ​​рождения дочери";

Дочь Мартыновской в детстве

"Невероятно красивая девочка";

"Девочка красивая. Пусть везет в жизни".

Отметим, что Ольга сама воспитывает дочь. Ее Вера увлекается спортом, в частности любит плавание.

