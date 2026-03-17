Забыли про кулинарию и "вытягивают" любимчиков? За что критикуют шоу "Мастер Шеф"

Пользователи отметили, что качество телешоу испортилось

Популярное кулинарное реалити-шоу "Мастер Шеф", судьей которого является Эктор Хименес-Браво, раскритиковали в сети. Многие украинцы отмечают, что этот проект совсем уже не про готовку и демонстрацию талантов, и что телешоу "вытягивает" в финал своих "любимчиков".

В сети Threads обсудили 17-й сезон шоу "Мастер Шеф". Некоторые зрители считают, что с каждым новым сезоном уровень программы падает и конкурсы для участников становятся проще.

Украинцы раскритиковали шоу "Мастер Шеф"

Популярное кулинарное реалити‑шоу "Мастер Шеф", которое выходит на канале "СТБ", оказалось в центре обсуждений после старта 17-го сезона. Украинцы активно делятся своими мнениями в социальных сетях, и они заметно разделились.

Многие критикуют передачу, отмечая, что каждый новый сезон становится все более кринжевым и неинтересным, так как акцент с талантов кулинаров-аматоров сместился в другую сторону:

"Из сезона в сезон деградация";

"Мастер Шеф — яркий пример того, как по количеству портится качество";

"Конвейер… зачем так много";

"Когда-то эту передачу смотрела с удовольствием, сейчас от кулинарии не осталось ничего, просто шоу";

"Это всё равно что искать свою судьбу на "Холостяке".

С другой стороны, есть зрители, которые отмечают положительные стороны нового сезона. Многие одобрили подбор участников:

"А мне пока что нормально. Возможно, не все проявили себя во всей красе";

"Мне наоборот нравятся участники 17 сезона, много интересных ребят";

"Наконец-то нет бесящих персонажей".

Также зрителей смущает, что проект "вытягивает" в финал участников, уже известных широкой публике. В частности, украинцы начали обсуждать Юлию Науменко, которая ранее участвовала в шоу "Зважені та щасливі" и сейчас занимается блогерством. По мнению некоторых, ее могут "довести" до эпизода, где участники надевают кители.

"Думаю, не победит, но до кителей доведут";

"Будут тянуть максимально долго";

"Пока рано говорить. Разве что бесит как СТБ продвигает свою "звездочку" из "Зважених"".

Хотя есть и те, кто считает, что Юлия может дойти до финала благодаря своему таланту, а не узнаваемости:

"Я думаю что все же китель, к сожалению, хотя очень хотела чтобы Юля вошла в тройку победителей";

"А Юлю и "тащить" не надо, у нее много знаний, она и сама пройдет".

Некоторые также указывают на разницу между внешней "оберткой" шоу и реальностью. Муж одной из экс-участниц рассказал, что образ ведущих "Мастер Шеф" не соответствует действительности, а отношение к участникам оставляет желать лучшего.

"Образ ведущих не соответствует реальности, отношение к участникам ужасное";

"Ну а что вы хотели. это шоу его создают для рейтингов, чтобы продавать больше рекламы";

"Это же шоу, в первую очередь".

"Телеграф" писал ранее, новый логотип "Караоке на Майдане" высмеяли в сети. Украинцы рассказали, что им не понравилось.