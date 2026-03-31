"Дроногосподарки": Rheinmetall показали настоящих украинских домохозяек

С помощью ИИ слова топ-менеджера визуализировали в смешные картинки

Пользователи соцсетей иронично отреагировали на заявление гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера, который сравнил производство украинских дронов с "игрой в Lego" и "работой домохозяек". В ответ украинцы высмеяли его слова, опубликовав изображения, на которых женщины на кухне собирают БПЛА.

Обсуждение данной темы разгорелось в социальной сети Threads. "Телеграф" собрал забавные картинки и комментарии с ответами на высказывание топ-менеджера.

\С помощью искусственного интеллекта пользователи буквально визуализировали слова Паппергера и показали, как бы это выглядело на деле.

Домохозяйки делают дроны. Фото: ИИ/"Телеграф"

Домохозяйки делают дроны. Фото: ИИ/"Телеграф"

Домохозяйки делают дроны. Фото: ИИ/"Телеграф"

В комментариях под сгенерированными фото украинцы шутят, что на картинках — обычное утро на кухнях.

"Мне нравится "дроногосподарка"

"Не показывайте это Трампу"

"Магия утра"

"Единственные курсы, которые бы я купила"

"А вот потеплеет, будем на балконе работать".

При этом за шутками стоит важная реальность: дроны, которые производятся в Украине, сегодня активно используются на фронте и играют ключевую роль в боевых действиях. Они позволяют эффективно выявлять позиции противника, корректировать огонь и наносить точечные удары.

Согласно информации Reuters, в январе 2026 года Украина произвела 40 000 дронов-перехватчиков. Президент Владимир Зеленский говорил, что при достаточном финансировании производство можно увеличить до 2 000 перехватчиков в день, из которых только 1 000 нужна для собственных нужд. Особый интерес вызывают морские дроны Magura, которые уже используются для перехвата российских беспилотников над Черным морем.

В то же время такие украинские компании как Wild Hornets, SkyFall, UForce (производитель морских дронов Magura) получили запросы из стран Персидского залива.

В воскресенье, 29 марта, в Rheinmetall назвали украинские дроны "игрой в Legо" и "работой домохозяек". Однако после громкого заявления позже появились извинения.

Это просто игра с Lego… у них нет технологического прорыва… Это украинские домохозяйки. Они имеют на кухне 3D-принтеры, и они делают детали для дронов" — заявил в интервью гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

После скандала на странице компании в сети Х вышел пост: "Мы с большим уважением относимся к огромным усилиям украинского народа в защите от российского нападения. Каждая женщина и мужчина вносят неизмеримый вклад".

Добавим, что Rheinmetall AG — ведущий немецкий машиностроительный и оборонный концерн, который является одним из крупнейших производителей военной техники, оружия и боеприпасов в Европе. Компания производит танки Leopard, БМП Marder, Fuchs, Lynx и САУ PzH 2000, а также планирует строительство в Украине завода по производству снарядов

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что НАТО интересны украинские ноу-хау по дронам.