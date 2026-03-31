Итоги Украинского Женского Конгресса в Виннице: как сила женщин формирует стойкость общин и движение в Европу

В Виннице состоялся Украинский Женский Конгресс, собравший более 50 спикеров, более 300 гостей и более тысячи участников и участниц онлайн. Конгресс получил название "Сила женщин. Виннитчина" и был посвящен аспектам формирования женского лидерства.

Открывая Украинский Женский Конгресс, его соучредительница, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что для УЖК очень важно регулярно, начиная в 2017 году, проводить мероприятия в регионах.

"Проводя Конгрессы, особенно в регионах, мы хотим сделать истории женщин видимыми и услышанными. Потому что видимость дает нам инструменты и влияние. Мы хотим показать, как региональные практики формируют государственную устойчивость. А услышав разные опыты — наработать подходы, важные для будущего развития общин", — отметила Елена Кондратюк.

Елена Кондратюк

Главные героини Конгресса – женщины, преодолевшие собственные вызовы и превратившие свой опыт на пользу общины. Более 50 участниц и участников из Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей рассказали о практических кейсах, которые помогают общинам оставаться стойкими и развиваться даже в условиях войны.

Светлана Войцеховская

"Женское лидерство — это не "дополнение" или исключение. Это ресурс, на котором держатся общины. Там, где женщины участвуют, растет устойчивость, доверие и реальные результаты для людей. Задача — чтобы эти истории стали нормой, а не исключением. Чтобы общины, где женщины влияют на решения, были стандартом, а не редкостью", — отметила соучредительница и директор Конгресса, народный депутат (2014-2019) Светлана Войцеховская.

Конгресс "Сила женщин. Виннитчина" состоял из трех дискуссионных платформ, которые показали путь женского лидерства: от личного опыта и самореализации до управленческих решений и стратегического развития общин. Кроме того, со специальными темами выступили представители ЕС и международных организаций, помогающих Украине с восстановлением.

Мария Ионова

"Наше движение в Европейский Союз начинается не только в кабинетах, а скорее в общинах. Именно здесь международные проекты становятся реальными изменениями для людей. И именно здесь женское лидерство играет ключевую роль, потому что женщины быстрее адаптируются, берут на себя ответственность и запускают новые процессы", — заявила на Конгрессе соучредительница УЖК, народный депутат Мария Ионова.

Среди ключевых партнеров события – фонд "МХП-Громаді", который представил успешные кейсы взаимодействия социально ответственного бизнеса и общин. Там заявили, что одно из ключевых стремлений мужчин, в частности в компании МХП, – быть надежными партнерами для женщин, которые сегодня играют ведущую роль в различных сферах – от управления общинами и развития бизнеса до службы в армии и реализации ветеранской политики.

Юрий Мельник

"Мы верим, что только вместе мы сможем решить, пожалуй, самую глобальную задачу, которая сегодня заложена в названии нашего Конгресса – разумная сила. Это сила не только общины, а каждого человека. Ведь сильные люди создадут сильный бизнес, сильные общины, сильные регионы – и мы будем жить в большом сильном государстве", — заявил заместитель СЕО МХП по постоянному развитию, глава Наблюдательного совета БФ "МХП-Громаді" Юрий Мельник.

Для справки: Украинский Женский Конгресс – это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Он основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности. Украинский Женский Конгресс ежегодно проводит мероприятие в Киеве и серию специальных мероприятий в регионах Украины.

Украинский Женский Конгресс "Сила женщин. Виннитчина" организован общественной организацией "Украинский Женский Конгресс".

