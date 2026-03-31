Копія мами: зірка "МастерШефа" Мартиновська показала підрослу доньку (фото)

Дівчинка дуже схожа на зіркову маму

Зірка кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала, як зараз виглядає її єдина дочка Віра. Дівчинці виповнилося 10 років.

На своїй сторінці уThreads Ольга зворушливо привітала спадкоємницю зі святом та показала, якою вона була у дитинстві та як виросла. Користувачі зазначили, що дочка дуже схожа на маму.

Ольга Мартиновська показала підрослу доньку Віру

Шеф-кухар та суддя шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська п’ять років була одружена з Іваном Кобецем, від якого народила дочку Віру. Нещодавно дівчинка відзначила свій 10-річний ювілей.

Ольга Мартиновська разом із дочкою Вірою

Ольга зворушливо привітала спадкоємницю зі святом та опублікувала з нею серію знімків. Зірка українського телебачення показала, якою Віра була у дитинстві та як виглядає зараз:

10 років блакитних очей щоранку, білявих кучерів і мого абсолютного щастя. Таке чудо, що Бог мав натхнення створити цю безумовну і безмежну любов мами і дитини, абсолютне диво Ольга Мартиновська

Як виглядала Мартиніовська дочка в дитинстві і зараз

У коментарях користувачі приєдналися до привітань та зазначили, що дівчаткам росте маминою копією:

"Так на маму схожа, нехай буде щасливою!";

"Ну ось треба так створити пряму свою копію, а?))) Добре відсвяткувати";

"Як вона схожа на вас. З днем ​​народження доньки";

Дочка Мартиновської у дитинстві

"Неймовірно красива дівчинка";

"Дівчинка гарна. Нехай щастить у житті".

Зауважимо, що Ольга сама виховує доньку. Її Віра захоплюється спортом, зокрема, любить плавання.

