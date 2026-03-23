Трюк или реальный талант? Что известно об участнице "МастерШефа" Юлии Науменко, которую хейтят в сети

Блогерша имеет миллион подписчиков и снималась в других проектах СТБ

Новый сезон "МастерШеф", стартовавший на СТБ 7 марта 2026 года, еще не успел как следует разогнаться, а одна из участниц уже стабильно держит градус обсуждений в соцсетях. Пока одни внимательно следят за путем блогерши-миллионницы в этом проекте, другие открыто раздражаются из-за ее поведения в кадре, обвиняют в любви к интригам и подозревают, что именно таких героинь телевидение традиционно держит до последнего ради рейтингов.

Речь идет о Юлии Науменко — блогерке, фитнес- и нутриционном инфлюэнсере, которая участвовала в проектах, "Супермама", "Меняю жену", а также стала победительницей 4 сезона "Взвешенные и счастливые". Часть этой волны обсуждений Науменко комментировала и сама, написав, что за последние дни прочла о себе много хейта.

Юлия Науменко. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko

После появления Юлии Науменко в новом сезоне "МастерШеф" в Threads быстро собралась волна раздраженных комментариев. Часть зрителей не скрывает, что участница их буквально выводит из себя, и жалуется не столько на факт ее участия, сколько на чрезмерное количество экранного времени. В постах прямо пишут, что Науменко в шоу "слишком много" и ее хочется просто перемотать.

"А эта дама — Юлия Науменко меня вообще бесит, ее так много в шоу, что просто хочется ее перемотать";

"Юлю надо домой, Очень много ее, да еще она интриги плетет… отвратительная";

"Вы что! Сейчас писцы Юли вам понаписывают, что вы ей завидуете! Все ей почему-то завидуют! Весь мир!";

"Юля считает себя звездой, была у "Взвешенных и счастливых", "Меняю женщину", и "Мастер Шефи"";

"А мне кажется что все идет по запланированному сценарию, к последнему будут тянуть ту Науменко и ей подобных, всегда будут конфликты, всегда будут "коалиции", интервью у тех же по 100 раз, а спокойные одевают черные фартуки и тихо покидают. Потому что неинтересно было бы смотреть, а тут "огонь?"

Комментарии к Юлии Науменко. Фото: threads

Кто такая Юлия Науменко

Юлия Науменко – не новое лицо для телезрителей. Она давно присутствует в публичном пространстве и фактически сделала карьеру на трансформации собственного образа и темы похудения. По данным ее Instagram-страницы, Науменко позиционирует себя как диетолог-нутрициолог, имеет 1 миллион подписчиков и указывает, что через ее программы трансформации прошли сотни тысяч человек. На YouTube она также описывает себя как автор программ похудения, а в Facebook, где ее представляли как участницу "МастерШеф", отмечали, что она является автором онлайн-проектов по похудению и владелицей сервиса доставки здорового питания.

Именно тема похудения сделала ее узнаваемой на всю страну. Науменко, в девичестве Фомина, стала победительницей 4-го сезона шоу "Взвешенные и счастливые". Ей удалось скинуть около 62 килограммов, после чего она превратила личную историю в основу для собственного бренда.

Юлия Науменко. Фото: instagram.com/ulichka_naumenko

Кроме онлайн работы над личным брендом, Юлия также – основательница доставки правильного питания. На странице предлагают 5 программ питания для похудения или набора веса, набора массы и просто вкусные и сбалансированные блюда.

