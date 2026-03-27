"На щите": Антон Тимошенко эмоционально отреагировал на смерть известного стендап-комика (фото)

Звезда стендапа погиб на фронте

Популярный украинский комик и шоумен Антон Тимошенко почтил память своего коллеги Артура Петрова, трагически погибшего 18 марта 2026 года во время эвакуации раненых на Харьковщине.

В блоге instagram Тимошенко выложил скриншот сообщения жены военного Екатерины о смерти ее возлюбленного. "Трудно в это поверить. Артур Петров на щите. Очень сильный комик. Классный отец и просто человек. Как же больно. Честь", — написал Антон.

Артур Петров погиб

Что известно о погибшем комике

Артур был известным стендап-комиком, более семи лет выступал в проекте "Подпольный стендап". Участвовал в популярных телешоу "Рассмеши комика", "ГуднайтКлаб" и "Комик на миллион".

Петров присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины в апреле 2025 года. В последние несколько месяцев жизни он служил в составе 43-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Он пал в бою 18 марта 2026 во время эвакуации раненых собратьев в районе поселка Купянск-Узловой на Харьковщине.

Военный был женат и воспитывал двоих детей – дочь и сына. "Когда он вернется домой — я напишу о дне прощания. Помните его смешным, пожалуйста", — сообщила Екатерина Петрова в соцсети.

Напомним, что недавно скончался владелец Onlyfans Леонид Радвинский. Он родился в Одессе и входил в списки самых богатых людей мира.