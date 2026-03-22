Красавица-жена Усика показала редкие фото с мужем

Боксер показался в стильном "розовом" образе

Многодетная звездная мать Екатерина Усик поделилась фото своего мужа, 39-летнего чемпиона мира по боксу Александра Усика. На снимке спортсмен держит на руках двухлетнюю дочь.

В своем блоге в Инстаграме, за которым следит почти 350 тысяч пользователей со всего мира, блогерша и бизнесвумен опубликовала кадры из семейного архива. На первом фото Александр позирует с самой маленькой дочерью Марией. 28 января девочке исполнилось 2 года.

На другой фотографии боксер позирует в спортивном костюме светло-розового цвета и черной шапке. На правой руке чемпиона — часы с ярким розовым ремешком.

Напомним, что Екатерина и Александр состоят в браке более 16 лет. В 2010 году у супругов родилась дочь Елизавета, затем на свет появились сыновья Кирилл и Михаил. Самая младшая дочь пары Мария родилась 28 января 2024 года. Недавно "Телеграф" писал, как выглядит сейчас 16-летняя дочь Усиков.

