Вы будете выглядеть на миллион. Кейт Миддлтон вернула в моду давно забытый тренд (фото)

Благодаря этому аксессуару образ выглядит в 10 раз дороже

Принцесса Уэльская снова доказывает: истинная элегантность кроется в деталях. На недавней встрече с президентом и первой леди Нигерии Кейт Миддлтон заставила модных критиков полностью пересмотреть свои взгляды на "миниатюрные" аксессуары.

Ее выход в свет во время государственного визита первых лиц Нигерии в Великобританию 18 марта стал настоящим мастер-классом по стилю, пишет модный обозреватель In Style. Принцесса сочетала культовые украшения леди Дианы с безупречным платьем-жакетом, но главной звездой образа стала миниатюрная сумочка с ручкой.

Долгое время многие считали такие аксессуары непрактичными, но Кейт напомнила: у каждой вещи есть свое время и место. Если для нее это королевские обязанности, то для нас "простых смертных" — идеальный спутник для свиданий, званых ужинов и светских мероприятий этой весной.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом. Фото: Getty Images

Если прошлой осенью мы только присматривались к мини-аксессуарам, то весной 2026 года маленькие сумочки и клатчи официально заменят громоздкие городские шопперы. Размер такой сумочки достаточно велик, чтобы вместить телефон и помаду, но при этом она не утяжеляет силуэт и не портит общую геометрию образа.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В декабре 2025 года западные СМИ писали о состоянии Кейт Миддлтон после лечения рака. Последствия химиотерапии, которую прошла 44-летняя принцесса в 2024 году, до сих пор ощущаются.