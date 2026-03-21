Сравнил с бездомными. Звезда стендапа резко прошелся по аудитории Тараса Цымбалюка и выложил фото

Большинство поддержало шутку, но кое-кто назвал ее неуместной

Популярный украинский стендап-комик и ведущий Антон Тимошенко резко высказался о подписчиках актера театра и кино Тараса Цымбалюка, который в последнее время все чаще попадает в скандальные ситуации.

В соцсети threads самый известный комик страны выложил фото американских бездомных, сравнив их с аудиторией 36-летнего артиста. "В США много подписчиков Тараса Цымбалюка", — написал Тимошенко над фотографией.

Антон Тимошенко потроллил актера Цымбалюка: фото

Возможно, Антон решил таким образом и подколоть Цымбалюка, ведь после выхода шоу "Холостяк" на СТБ в 2025 году, где Тарас был главным героем, его стиль неоднократно становился объектом шуток среди украинцев. Для съемок стилисты подбирали ему несколько довольно странных образов, которые в сети сравнивали то с одеждой из секонд-хенда, то с только что вернувшимся из гаража образом "бати".

Шутку Антона Тимошенко уже успели оценить его подписчики. В комментариях украинцы отмечают, что это действительно остроумно, и даже шутят, что люди без дома на фото выглядят аккуратнее подписчиков известного украинского актера.

"Эти слишком хозяйственные, как на подписчиков Тараса"

Впрочем, один из пользователей отметил, что насмехаться над человеком из-за его вкусов — это недостойно:

"Шеймить по вкусовому принципу это низко"

