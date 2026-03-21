Сравнил с бездомными. Звезда стендапа резко прошелся по аудитории Тараса Цымбалюка и выложил фото
Большинство поддержало шутку, но кое-кто назвал ее неуместной
Популярный украинский стендап-комик и ведущий Антон Тимошенко резко высказался о подписчиках актера театра и кино Тараса Цымбалюка, который в последнее время все чаще попадает в скандальные ситуации.
В соцсети threads самый известный комик страны выложил фото американских бездомных, сравнив их с аудиторией 36-летнего артиста. "В США много подписчиков Тараса Цымбалюка", — написал Тимошенко над фотографией.
Антон Тимошенко потроллил актера Цымбалюка: фото
Возможно, Антон решил таким образом и подколоть Цымбалюка, ведь после выхода шоу "Холостяк" на СТБ в 2025 году, где Тарас был главным героем, его стиль неоднократно становился объектом шуток среди украинцев. Для съемок стилисты подбирали ему несколько довольно странных образов, которые в сети сравнивали то с одеждой из секонд-хенда, то с только что вернувшимся из гаража образом "бати".
Шутку Антона Тимошенко уже успели оценить его подписчики. В комментариях украинцы отмечают, что это действительно остроумно, и даже шутят, что люди без дома на фото выглядят аккуратнее подписчиков известного украинского актера.
Впрочем, один из пользователей отметил, что насмехаться над человеком из-за его вкусов — это недостойно:
Напомним, что на днях Тарас Цымбалюк оконфузился рекламой наркотиков. После публичного осуждения актер удивительно оправдался за свой поступок.