Дочке уже 10 лет, а сын имеет паспорт США. Как сейчас выглядят дети шоумена Беднякова и где они сейчас

В марте ведущий поделился свежими фото с родными

Жизнь известного мариупольца Андрея Беднякова за последние годы претерпела значительные изменения. В эту субботу шоумену исполнилось 39 лет, и по случаю этого события "Телеграф" рассказывает, что известно о личной жизни звезды и как выглядят его дети.

В 2024 году украинский телеведущий объявил о расставании с актрисой Анастасией Короткой. Пара прожила вместе 16 лет и даже после развода сохранила теплые отношения ради самого главного — своих детей.

Из-за войны супруги долгое время жили на две страны. Анастасия с детьми проживала в США, куда уехала в начале полномасштабного вторжения. Именно расстояние и длительная разлука стали одной из причин разрыва пары.

Бедняков и Короткая воспитывают дочь и сына.

Мы проиграли стереотипу "отношений на расстоянии не существует", "расстояние убивает". К сожалению, как и многие. А так хотелось бы выиграть! Ненавижу проигрывать. Но это уже эгоистично. А эгоизм — это х**ня в отношениях! Поэтому мы не проиграли. Мы уступили. А вот уступать в отношениях — это важно. Уступать надо уметь Андрей Бедняков

Дочь Ксения Беднякова

Старшая наследница шоумена. В сентябре 2025 года девочка отметила свое 10-летие. Она активно занимается творчеством и, по словам отца, растет очень чутким и самостоятельным ребенком.

Сын Остап Бедняков

Младший ребенок шоумена, родившийся в октябре 2022 года. Мальчик появился на свет в США, штат Калифорния, и на данный момент имеет американское гражданство, хотя звездные родители планировали оформить ему и украинские документы.

Пока американское, потому что это связано со многими документальными моментами, чтобы мы могли здесь находиться, чтобы для него все было легче. Но мы, конечно, сделаем украинское гражданство. Это бумажные истории, которые я сейчас не могу сделать. Если бы мы сейчас собрались и поехали в Украину, мы быстренько сделали бы здесь украинское гражданство. Но, поскольку я сама, мне для того, чтобы сделать украинское гражданство, нужно лететь в Сан-Франциско, а я с двумя детьми пока не могу Анастасия Короткая

Летом 2025 года Короткая вместе с детьми вернулась в Украину, чтобы семья могла воссоединиться хотя бы на время. Сам же телеведущий регулярно делится кадрами с детьми. В марте 2026 года он опубликовал новые фото с подросшими Ксенией и Остапом.

