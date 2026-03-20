Похожа на звездного отца? Пономарев показал на редких фото свою 28-летнюю дочь

"Золотой голос" и первый представитель Украины на "Евровидении" Александр Пономарев обычно держит личную жизнь как можно дальше от лишних глаз, однако ради особого праздника сделал исключение. Певец поделился с подписчиками теплыми семейными кадрами, показав, как выглядит его старшая дочь Евгения.

Поводом к публикации стал 28-й день рождения девушки. Артист выложил в соцсети серию фото: от архивных снимков, на которых Евгения еще совсем маленькая, до актуальных кадров, где она становится уже взрослой красавицей.

Свой пост Александр сопроводил искренними словами поздравления, пожелав дочери счастливой судьбы: "Сегодня День рождения у моей дочери Евгении! Многих и Благих лет тебе, доченька! Желаю тебе Божьей милости и крепкого здоровья! Люблю тебя!❤️".

Поклонники певца мгновенно отреагировали на редкие фото. В комментариях подписчики засыпали именинницу комплиментами. Стоит отметить, что девушка похожа на своего звездного отца:

Дочке и отцу всех земных благ. 🍾🥂💐

Доченьке и папе здоровья и мира ❤️🫶

Евгения – не единственный ребенок

Евгения родилась в браке Александра Пономарева и продюсера Елены Мозговой, который длился около 10 лет. Александр также воспитывал старшую дочь Елены от предыдущих отношений — Зою, которую считает своим родным ребенком.

Пономарев и Елена Мозговая с Евгенией

В 2025 году Зоя сделала каминг-аут – она заявила о своих отношениях с женщиной по имени Юлия. Также у Пономарева есть младший сын Александр, который родился в браке артиста с Викторией Мартынюк.

Александр с сыном, дочерьми Евгенией и Зоей

