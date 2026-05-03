Мотря и Кайдашиха снова вместе: Хижняк показалась на новом фото с экранной свекровью

Стала известна причина неожиданного воссоединения звезд

Звезды легендарного сериала "Поймать Кайдаша" воссоединились спустя годы после выхода проекта. Актрисы Антонина Хижняк и Ирина Мак снова работают на одной съемочной площадке, однако в этот раз — в новом амплуа.

Исполнительница роли своенравной Мотри порадовала подписчиков в Instagram, опубликовав в сторис совместное фото с заслуженной артисткой Украины. Зрители привыкли видеть их в состоянии постоянной "войны" на экране, однако в реальной жизни между коллегами властвует полное взаимопонимание.

Ирина Мак и Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress

Как выяснилось, поводом для встречи стали съемки новой полнометражной комедии под названием "Родственники". Премьера ленты запланирована на 17 сентября 2026 года. Пока детали сюжета держат в секрете, однако поклонники уже в предвкушении нового яркого дуэта любимых актрис.

Актерский состав "Родственников". Фото: instagram.com/rodychi.film

Интересно, что Антонину и Ирину связывает не только теплая дружба, но и общие винницкие корни. Ранее в одном из интервью Хижняк рассказывала, что ее бабушка родом из Могилев-Подольского района. Ирина Мак также землячка своей экранной невестки — она родилась в самой Виннице.

Актерский состав "Кайдашей"

Напомним, что Антонина сыграла жену Карпа Кайдаша, роль которого исполнил скандальный актер Тарас Цымбалюк. Этот дуэт также появится вместе в новом сериале.