Мотря и Кайдашиха снова вместе: Хижняк показалась на новом фото с экранной свекровью
Стала известна причина неожиданного воссоединения звезд
Звезды легендарного сериала "Поймать Кайдаша" воссоединились спустя годы после выхода проекта. Актрисы Антонина Хижняк и Ирина Мак снова работают на одной съемочной площадке, однако в этот раз — в новом амплуа.
Исполнительница роли своенравной Мотри порадовала подписчиков в Instagram, опубликовав в сторис совместное фото с заслуженной артисткой Украины. Зрители привыкли видеть их в состоянии постоянной "войны" на экране, однако в реальной жизни между коллегами властвует полное взаимопонимание.
Как выяснилось, поводом для встречи стали съемки новой полнометражной комедии под названием "Родственники". Премьера ленты запланирована на 17 сентября 2026 года. Пока детали сюжета держат в секрете, однако поклонники уже в предвкушении нового яркого дуэта любимых актрис.
Интересно, что Антонину и Ирину связывает не только теплая дружба, но и общие винницкие корни. Ранее в одном из интервью Хижняк рассказывала, что ее бабушка родом из Могилев-Подольского района. Ирина Мак также землячка своей экранной невестки — она родилась в самой Виннице.
Напомним, что Антонина сыграла жену Карпа Кайдаша, роль которого исполнил скандальный актер Тарас Цымбалюк. Этот дуэт также появится вместе в новом сериале.