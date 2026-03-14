Тина Кароль неожиданно перепела свой 15-летний хит на украинском языке (видео)

Тина Кароль стала стала секретным гостем на церемонии MUZVAR AWARDS

Популярная певица Тина Кароль, которая нарвалась на хейт в сети, перевела на украинский язык свой 15-летний хит "Зачем я знаю". Это не первая композиция, которую артистка представила в новой версии.

Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула?" поделился фрагментами выступлений Тины Кароль на церемонии MUZVAR AWARDS. Артистка стала "секретным" гостем на мероприятии.

Тина Кароль перепела песню "Зачем я знаю" на украинском

Известная певица Тина Кароль появилась на церемонии MUZVAR AWARDS и представила зрителям украинскую версию своего 15-летнего хита "Зачем я знаю". Эта песня была выпущена в ноябре 2011 года и вошла в четвертый студийный альбом певицы под названием "9 жизней".

Это не первая композиция, которую Тина Кароль перевела с русского языка. Ранее в новом звучании она представила песни "Скандал", "Выше облаков", "Шиншила" и скоро презентует сборник с 33 песнями, куда войдут и другие ее старые хиты, переведенные на украинский язык.

На церемонии Кароль также спела лирическую композицию "Троянди", выпущенную в 2024 году.

Тина Кароль перевела свой хит "Зачем я знаю"

