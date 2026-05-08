Скидки до 41% в "АТБ": молочный и сырный отделы радуют ценопадом

Марина Ищенко
Акции продлятся до 13 мая. Фото Коллаж "Телеграф"

Дорогие продукты подешевели

На этой неделе в сети супермаркетов "АТБ" наблюдается настоящий бум акционных предложений на молочную продукцию и сыры. Покупатели могут существенно сэкономить, ведь на отдельные позиции дисконт составляет более 40%.

"Телеграф" проанализировал текущие цены. Мы подготовили подробный обзор самых выгодных товаров.

Молочный отдел стал одним из лидеров по количеству акционных позиций. Наибольшую скидку недели – 41% – получил мягкий сыр De Lucia Маскарпоне. Его новая цена составляет 91,71 грн (старая цена – 157,40 грн).

Другие выгодные предложения:

  • Йогурты "Лактония" (250 г) в широком ассортименте (с абрикосом-маракуйей-чиа, чиа и пробиотиками, отрубями-злаками, персиком): скидка 33% — новая цена 22,50 грн (вместо 33,90 грн).
  • Сливки "Галичина" (15%, 500 г): скидка 32% — цена упала до 61,90 грн (вместо 91,60 грн).
  • Йогурт "Дольче" (280 г) с персиком-манго-семенами чиа: скидка 33% — цена 29,90 грн (вместо 44,90 грн).
  • Кисломолочные напитки "Активиа" от "Лактонии" (с клубникой или черникой-пятью злаками): скидка 33% — всего 14,70 грн (вместо 22,00 грн).
Йогурты и сливки. Фото с сайта atbmarket.com

Ассортимент акционных сыров также поражает разнообразием: от твердых сыров в нарезке до изысканных позиций с плесенью.

Цены на твердые и полутвердые сыры:

  • Сыры Ryki в пластинах (135 г) — "Цезарь", "Эдам", "Маасдам": скидка 31% — цена 60,90 грн (вместо 88,40 грн).
  • Сыры "Звени Гора" (160 г) — "Сливочный" и "Звенигородский": цена снижена до 68,90 грн (вместо 99,90 грн).
  • Маасдам от Mlekpol (тертый): дисконт составляет 32%.
  • Сыр мягкий Lazur (голубой с плесенью): скидка 33% — новая цена 63,45 грн.
  • Моцарелла (125 г) от ТМ РИО: скидка 30% — цена 47,90 грн (вместо 68,90 грн).
  • Сыр плавленый Molendam Creamy (70 г): скидка 30% — цена 17,30 грн (вместо 24,90 грн).
  • Плавленые сыры President, Пирятин "Янтарный", Lactima: дисконт на эти бренды варьируется от 30% до 35%.
Сыры в "АТБ"

Напоминаем, что акционные предложения действуют в магазинах всего неделю. Успейте обновить продуктовую корзину по выгодным ценам.

