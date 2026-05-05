Минус 70 гривен на каждой плитке: в "Авроре" обвалили цены на популярный шоколад

Сеть супермаркетов "Аврора" запустила акционные предложения. По выгодной цене можно купить шоколад KitKat.

Об этом в Threads написала пользовательница под ником d_ashok25. Она показала отсканированную цену на фото.

Шоколад черно-молочный KitKat Double с вафлей весом 99г сейчас стоит 29 гривен. Обычная цена на товар составляет 99 гривен. Таким образом экономия составляет 70 гривен на одной единице товара. Скидка официально действует в период с 04.05.2026 по 17.05.2026.

Под сообщением пользователи стали выражать сомнения в реальности такого предложения и наличии товара на полках. Некоторые покупатели отмечали, что не видят акции на сайте или в браузере через iPhone. Однако автор сообщения продемонстрировала скриншоты из мобильного приложения "Аврора", где четко зафиксирована цена 29 гривен. Она объяснила, что это распродажа товаров именно в физических магазинах, поэтому на сайте цена может не отображаться.

Для быстрого поиска и проверки остатков в конкретных маркетах автор посоветовала использовать код товара — 128309. На опубликованных кадрах видно, что шоколад все еще есть в наличии или в статусе "заканчивается".

