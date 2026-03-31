Тревожные прогнозы для двух областей: реальна ли угроза ударов по системам водоснабжения

Сообщения прокомментировал военный эксперт

Некоторые Telegram-каналы предупредили украинцев о вероятном ударе РФ по системам водоснабжения и канализации в Кропивницком и Днепропетровщине. Атаку на эти объекты россияне якобы планируют осуществить с помощью БПЛА.

По мнению руководителя Центра военно-правовых исследований, военного эксперта Александра Мусиенко, предупреждениями Telegram-каналов не стоит пренебрегать.

Предупреждение об атаке по объектам водоснабжения и водоотведения

В сети появились сообщения о том, что враг запланировал нанесение удара с помощью БПЛА типа Shahed или его аналогов по насосным станциям водоснабжения и водоочистным сооружениям. Атака, по информации пабликов, должна пройти в районе Кропивницкого и Кировоградской области в целом, а также на территории Днепропетровщины.

Известный волонтер из Днепра Тимофей Потеряйло с позывным "Кучер" добавил, что есть повышенная угроза для Кривого Рога, Желтых Вод, Днепра, Каменского и поселка Аулы.

Россия выбирает новые цели для ударов

Александр Мусиенко в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже предупреждал о готовящихся россиянами ударах по водоснабжению и канализации. Москва продолжает искать пути, чтобы нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре и усложнить жизнь мирных жителей тыла.

"Цель врага остается неизменной. Они фактически ведут войну геноцидного типа, цель которой среди прочего состоит в том, чтобы лишить людей базовых нормальных условий, которые нужны для существования и нормальной жизни", – говорит эксперт.

Александр Мусиенко

После атак по энергетике и теплоснабжению Россия может готовить новый этап и направить удары по водоснабжению, канализации и т.д. С завершением отопительного сезона враг может переориентироваться на воду.

"По сообщениям Нафтогаза Украины враг наносил удары и по нашим объектам, которые добывают газ. И здесь тоже возникали сложности, они и здесь били", – говорит Мусиенко.

Он добавил, что в поле зрения России также находятся логистика и железная дорога. Иногда россияне целенаправленно атакуют подвижной состав пассажирских перевозок и локомотивные депо. Именно это он считает одними из приоритетных целей России в ближайшее время.

Стоит ли верить предупреждениям из телеграмм-каналов

"Что касается сообщений, появляющихся в телеграмм-каналах, могу сказать, что иногда они действительно подтверждаются реальными фактами. Однако вместе с тем все же нужно прислушаться к официальной информации", — отмечает эксперт.

По его мнению, следует понимать, с кем мы имеем дело. Враг не останавливается ни перед чем, для него нет никаких законов международного права, гуманитарного права и вообще базовых норм морали.

"Поэтому нужно быть готовыми и в первую очередь прислушиваться к официальным сообщениям. Ведь президент Украины в последнее время часто предупреждает о том, что в ближайшее время может быть атака, и о целях, которые враг выбирает", – резюмировал он.

Ранее глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин рассказал, что россияне меняют тактику своих ударов. В свою очередь Украина строит объекты защиты для инфраструктуры водоснабжения.