"Спасибо за миллионы на дроны": Минобороны "разнесло" россиянку Клаву Коку в Threads

Россиянку "распекли" после единственного поста

Пока российская певица Клава Кока, молчащая о войне и выступавшая в оккупированном Крыму, пыталась непринужденно пошутить о "движухе" в Threads, украинцы быстро превратили ее пост в площадку для жесткого троллинга. Вместо лайков — волна сарказма и насмешек, где ее "благодарили" за вымышленные донаты на ВСУ и даже участие в спецоперациях.

"Вспомнила пароль от тредса…. А тут оказывается движуха у вас" — написала она. Но "движуха", как оказалось, и вправду ее ждала.

Под сообщением мгновенно появились комментарии, которые сложно назвать дружественными. Один из самых ярких — от аккаунта, принадлежащего Министерству обороны Украины. Там россиянку "поблагодарили" за… помощь ВСУ.

"Клавочка, благодарим вас за ваш взнос, рады вас приветствовать! В очередной раз благодарим за переданные миллионы на закупку дальнобойных дронов, летящих на Ленинградскую область. И за координаты военных объектов в вашем родном Екатиржнбурге, туда мы тоже готовим сюрпризы!" — говорится в комментарии

Остальные пользователи подхватили тон. Мол, ее "донат" помог в проведении операции "Паутина", а также она якобы "предоставила помещение для хранения дронов". Очевидно, что все это чистый троллинг.

"Да, спасибо, что помогаете делать движуху на россии! Ваш донат на ВСУ стал большой помощью в операции Паутина";

"Спасибо за ваш вклад в размере 15 млн рублей для организации операции "Паутина". Также благодарим вас за предоставленные помещения для хранения дронов! Без вас эта операция была бы невозможно!".

Самый неожиданный "панч" прилетел от еще одного поклонника "русского мира" — Николая Баскова. Он оставил короткий комментарий: "Забудь обратно".

Николай Басков тролит Клаву Коку. Фото:threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы жестко высмеяли в сети любимца Путина Баскова. Путинист написал бессмысленный пост.