У "Сільпо" за цю популярну каву можна переплатити сотні гривень: де купити дешевше (фото)
Більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів
У різних торгових мережах ціни на продукти можуть суттєво відрізнятись. Не знаючи про найвигідніші пропозиції можна переплатити сотні гривень лише на 1 товарі.
Про те, де зараз можна купити найдешевшу розчинну каву відомого бренду Ambassador проаналізував "Телеграф". Так, згідно з даними сайту GoToShop, за одну й ту саму упаковку кави Ambassador Premium (250г) у різних магазинах зараз просять 216 та 619 гривень – різниця 400 гривень.
- Найдорожче цей продукт продається у супермаркетах "Сільпо" — 704 гривні без знижки (зараз, 17 березня, 428 гривень);
- Далі йде "Novus" із цінником 619 гривень;
- У "Varus" така упаковка коштуватиме 579 гривень;
- А у "АТБ" доведеться заплатити 477 гривень (зараз зі знижкою 269 гривень).
Таким чином виходить, що навіть без знижок різниця в ціні на один і той самий товар може досягати 200 гривень, а з урахуванням знижок і того більше.
Чому продукти продають зі знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.
