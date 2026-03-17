У "Сільпо" за цю популярну каву можна переплатити сотні гривень: де купити дешевше (фото)

Більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів

У різних торгових мережах ціни на продукти можуть суттєво відрізнятись. Не знаючи про найвигідніші пропозиції можна переплатити сотні гривень лише на 1 товарі.

Про те, де зараз можна купити найдешевшу розчинну каву відомого бренду Ambassador проаналізував "Телеграф". Так, згідно з даними сайту GoToShop, за одну й ту саму упаковку кави Ambassador Premium (250г) у різних магазинах зараз просять 216 та 619 гривень – різниця 400 гривень.

Найдорожче цей продукт продається у супермаркетах "Сільпо" — 704 гривні без знижки (зараз, 17 березня, 428 гривень);

Далі йде "Novus" із цінником 619 гривень;

У "Varus" така упаковка коштуватиме 579 гривень;

А у "АТБ" доведеться заплатити 477 гривень (зараз зі знижкою 269 гривень).

Таким чином виходить, що навіть без знижок різниця в ціні на один і той самий товар може досягати 200 гривень, а з урахуванням знижок і того більше.

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Крім того, акції іноді застосовуються до продуктів з терміном придатності, що наближається до кінця. Однак більшість знижок – це продумана стратегія магазинів для збільшення продажів.

