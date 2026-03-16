Минус 140 гривен: в одном магазине можно дешево купить подгузники Huggies

Для родителей это отличный случай сэкономить деньги

Родители малышей знают, что подгузники – это одна из самых больших статей расходов в семейном бюджете. Популярный бренд Huggies Extra Care 3 в упаковке на 40 штук представлен почти во всех крупных торговых сетях Украины, однако цены на них существенно разнятся.

"Телеграф" сравнил предложения пяти популярных магазинов. Мы выяснили, где покупка будет наиболее выгодной.

Где самое дешевое

Лидером по доступности стал супермаркет "АТБ". Здесь цена на эти подгузники составляет всего 456,00 грн. Это акционное предложение (скидка 29%), что делает покупку в этой сети наиболее привлекательной на сегодняшний день.

На втором месте с небольшим отрывом — сеть " Rosetka" и супермаркет " Varus". Оба ритейлера предлагают товар по цене 529,00 грн. При этом у "Rozetka" действует дополнительная выгода: при оплате картой Rozetka цена снижается до 502,00 грн.

Где дороже

Среднюю позицию занимает магазин " EVA", где пачка Huggies Extra Care 3 стоит 549,00 грн.

Самый высокий ценник на этот товар был зафиксирован в мультимаркете "Аврора". Там за упаковку просят 599,00 грн, причем на момент мониторинга товара не было налицо.

Результаты сравнения цен:

АТБ: 456,00 грн (лучшая цена);

456,00 грн (лучшая цена); Rozetka: 529,00 грн (502,00 грн с карточкой Rozetka);

529,00 грн (502,00 грн с карточкой Rozetka); Varus: 529,00 грн;

529,00 грн; EVA: 549,00 грн;

549,00 грн; Аврора: 599,00 грн (самая высокая цена).

Следовательно, разница между самым дешевым предложением (в АТБ) и самым дорогим (в "Авроре") составляет 143 гривны. Это еще раз подтверждает, что перед покупкой следует проверять цены в разных магазинах, ведь на одной пачке можно сэкономить около 25% стоимости.

