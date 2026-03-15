У київському супермаркеті продають заморожених голубів: ціна кусається (відео)
Це справді "золоте" м'ясо
У київських супермаркетах іноді можна знайти справді несподівані продукти, однак деякі з них здатні здивувати навіть досвідчених покупців. Один із таких товарів днями помітили у відомому преміальному магазині — замороженого голуба.
Про знахідку у супермаркеті "Goodwine" розповів блогер на своєму YouTube-каналі "Київ від першої особи". У своєму відео він показав, що в одному з холодильників магазину продається заморожений голуб вагою майже 400 грамів.
Вартість такого делікатесу перевищує 800 гривень. Якщо подивитись на цінник, то коштує м'ясо 209 гривень за 100 грамів.
Цей продукт вважається гастрономічним делікатесом, який використовують у високій кухні. М’ясо голуба вважається рідкісним інгредієнтом у ресторанах та часто подається в авторських стравах. Однак для більшості українців така покупка виглядає досить незвичною, особливо з огляду на високу вартість.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, на які продукти вистачить 1500 гривень від Зеленського.