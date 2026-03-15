У київському супермаркеті продають заморожених голубів: ціна кусається (відео)

Це справді "золоте" м'ясо

У київських супермаркетах іноді можна знайти справді несподівані продукти, однак деякі з них здатні здивувати навіть досвідчених покупців. Один із таких товарів днями помітили у відомому преміальному магазині — замороженого голуба.

Про знахідку у супермаркеті "Goodwine" розповів блогер на своєму YouTube-каналі "Київ від першої особи". У своєму відео він показав, що в одному з холодильників магазину продається заморожений голуб вагою майже 400 грамів.

Блогер показав дорогого голуба у супермаркеті "Goodwine". Фото: Київ від першої особи

Заморожений голуб у "Goodwine" коштує понад 800 гривень. Фото: Київ від першої особи

Вартість такого делікатесу перевищує 800 гривень. Якщо подивитись на цінник, то коштує м'ясо 209 гривень за 100 грамів.

Ціна голуба в "Goodwine" — 209 гривень за 100 грамів. Фото: Київ від першої особи

Цей продукт вважається гастрономічним делікатесом, який використовують у високій кухні. М’ясо голуба вважається рідкісним інгредієнтом у ресторанах та часто подається в авторських стравах. Однак для більшості українців така покупка виглядає досить незвичною, особливо з огляду на високу вартість.

