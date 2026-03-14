В "АТБ" обвалили цены на мороженое. Побалуйте себя лакомством за полцены

Выгодные скидки на мороженое предлагает сеть супермаркетов "АТБ". Пригрело солнышко и эти сладости снова становятся актуальными.

По акционной цене сейчас в "АТБ" можно купить пять видов мороженого, сообщается на сайте супермаркета. Со скидками продают как большие семейные упаковки, так и порции на один раз.

В частности, до 18 марта со скидкой 45% продают ведерко мороженого Laska Maximuse с шоколадной крошкой и кусочками печенья весом 0,5 кг. Цена — 104,90 грн, без акции это мороженое стоит 193.90 грн.

Также акционная цена (до 18 марта) действует на упаковку весом 0,5 кг мороженого. Рудь 100% мороженое. Со скидкой 45% оно стоит 72.90 грн, полная цена – 132.90 грн.

Мороженое весом 0,5 кг Рудь Черника-Ежевика также продают со скидкой 45%. До 18 марта его можно купить за 83.90 грн. вместо 152.90 грн.

До 18 марта в АТБ продают по акционной цене также два вида мороженого Киевский пломбир. Классический пломбир в сахарном рожке (110 г) со скидкой 42% стоит 41.90 грн, полная цена – 72.90 грн.

Киевский пломбир с фисташкой в сахарном рожке можно купить за 44.50 грн. вместо 76.90 грн. Скидка – 42%, акция, как и на другие виды мороженого, действует до 18 марта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой популярный шоколад Roshen сейчас можно купить в "АТБ" по акционной цене. Скидка составляет 45%.