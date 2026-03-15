Найменший цінник у "АТБ", а найбільший - "Rozetka": де популярний мийний засіб купити на 50% дешевше

Можна заощадити майже 50 гривень

На популярний мийний засіб Fairy зараз діє вигідна знижка в одному з українських магазинів, і порівняння цін показує, що саме тут його купувати найвигідніше.

Аналіз актуальних пропозицій показує, що покупці можуть заощадити майже половину вартості, якщо обрати правильний супермаркет або маркетплейс, передає "Телеграф".

Найвигіднішу пропозицію наразі пропонує мережа "АТБ". Тут мийний засіб коштує 48,90 гривень замість 95,80 гривень, що означає економію 46,90 гривень або 48%.

В інших магазинах ціни також знижені, однак економія менша:

У "Аврора" — 64 гривень замість 84 гривень, знижка 20 гривень (-24%);

— 69,90 гривень замість 84,90 гривень, економія 15 гривень (-17%); У "Prostor" — 69,90 гривень замість 84,90 гривень, економія 15 гривень (-17%);

— 69,90 гривень замість 84,90 гривень, економія 15 гривень (-17%); У "Eva" — 74 гривень замість 85 гривень, знижка 11 гривень (-13%).

На маркетплейсі "Rozetka" товар продається приблизно за 85 гривень без знижки.

Таким чином, різниця між найдешевшою та найдорожчою пропозицією може становити понад 36 гривень, хоча якщо купити миючий засіб в "АТБ", можна заощадити 47 гривень. Тож перед покупкою варто порівнювати ціни, адже акції в різних мережах можуть суттєво відрізнятися.

