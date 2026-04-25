Сонный теперь "Донни", а не "Джо": карма сыграла злую шутку с Трампом (видео и мемы)

Американский лидер опозорился перед камерами

Президент США Дональд Трамп, вероятно, снова уснул во время публичного мероприятия. Видео с главой Америки, который выглядел спящим во время пресс-конференции, стало вирусным, а момент уже породил мемы.

Кадры с Трампом, что, вероятно, задремал, распространились в сети. На них президент США сидит за столом, позади него представители здравоохранения и фармацевтические гиганты рассказывают о снижении цен на лекарства и меры, предпринятые для улучшения медицинских услуг. Все это снимают на камеру.

Глава Белого дома сидит с опущенными веками и выглядит спящим. Время от времени он будто просыпается, открывает глаза и старается не уснуть снова. Однако глава президента снова начинает опускаться, а глаза закрываются.

В сети припоминают Трампу, как он смеялся над Байденом

В сети появились мемы об очередном инциденте с задремавшим Трампом. Вспоминают, что ранее из-за подобных случаев действующий глава США смеялся над своим предшественником на посту президента, Джо Байденом. Однако "судьба сыграла злую шутку" с самим Трампом и теперь он "сонный Донни".

Действующий глава Белого дома может запомниться именно как спящий президент

Мем о Трампе, задремавшем перед камерами

В сети смеются над Трампом, засыпающим на публике

Президента изобразили в пижамке

Его уже называют "Спящий Дон"

Теперь Байден мог бы смеяться над Трампом, а не наоборот

Мем о Трампе, задремавшем перед камерами

Трамп не впервые задремал на публике

Трамп является самый пожилым президентом США и состояние его здоровья, — как физического, так и ментального, находится под особым вниманием. Несколько раз он уже дремал во время встреч и брифингов.

Так, 19 февраля, Трамп уснул на первом заседании возглавляемого им Совета мира, состоявшемся в Институте мира США в Вашингтоне. Его веки постоянно закрывались во время выступления генерал-майора Джаспера Джефферса III.

Кроме того, как рассказывал "Телеграф", Трамп задремал во время официального мероприятия перед камерами в декабре прошлого года. Конфуз произошел, когда заседал кабинет министров, президента "усыпил" госсекретарь Марко Рубио.