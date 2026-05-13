Ермаку подарили иконку в суде: как выглядит подарок от скандальной журналистки (фото)
Во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения по делу кооператива "Династия", бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку подарили икону. Такой презент ему сделала журналистка Ирма Крат.
Женщина передала "оберег" экс-главе ОП, чтобы он его защищал, потому что "он сделал много хорошего для Украины". Фотографиями "подарка" из зала суда поделился корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
"Икону подарила Андрею Ермаку на заседании суда журналистка Ирма Крат. Крат просит суд передать эту икону Ермаку, чтобы она его защищала, потому что он "сделал много хорошего для Украины", — сообщил Ян Доброносов.
Новость дополняется…