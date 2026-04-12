Аномальная явка и очереди на участках: как проходит голосование в Венгрии

В воскресенье, 12 апреля, ранним утром начались выборы в парламент Венгрии. Всего в них участвуют пять партий, но фактически основных соперников всего два. Это партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционная "Тиса" Петера Мадьяра.

"Телеграф" следит за выборами в Венгрии в режиме онлайн. От их результатов зависит судьба европейского кредита в 90 миллиардов евро для Украины и не только.

10:30 Перед выборами звучали предупреждения о возможных фальсификациях и внешнем вмешательстве. Российские спецслужбы якобы планировали вмешаться в голосование в пользу Орбана — об этом сообщали несколько изданий, в том числе The Financial Times. Сам Орбан, однако, обвинил в попытках повлиять на выборы Киев и союзников по ЕС, которые якобы хотят установить в Венгрии "проукраинское" правительство, пишет DW.

Обе партии — и "Фидес", и "Тиса" — запустили платформы для фиксации нарушений, обвиняя друг друга в подготовке фальсификаций. Петер Мадьяр заявил, что по состоянию на 10:00 на сайт "Тисы", посвященный фальсификации выборов, поступило около 60 сообщений.

10:00 Партия "Фидес" заявляет, что уже были выявлены сотни случаев нарушений, в частности речь идет об обнаружении аудиозаписи, якобы свидетельствующей о планах партии "Тиса" подкупить голоса цыган. Правящая партия заявила, что подаст жалобу по этому делу по подозрению в преступлении против избирательной системы. "По результатам проведенных нами проверок было выявлено 639 случаев нарушений на выборах, и 74 заявления в полицию находятся на рассмотрении", — заявил депутат Европарламента от партии "Фидес" Чаба Дёмотор.

Орбан ответил на несколько вопросов журналистов, они касались и Украины. Его спросили, передал бы он территории России вместо Зеленского, на что он ответил: "К счастью, я не Зеленский". Премьер-министр также ответил на вопрос, поздравил бы он Петера Мадьяра с победой. Он ответил: "Да, я всегда придерживаюсь норм цивилизации".

9:30 Явка за 9 часов составила 16,89%, что является рекордом. Четыре года назад этот показатель составлял 10,31%.

7:30 По состоянию на 7 часов явка составляла 3,46%. Это почти вдвое больше, чем на аналогичном этапе предыдущих парламентских выборов четыре года назад, когда показатель составил 1,8%.

В то же время с самого утра на части избирательных участков образовались очереди. По сообщениям с мест, в некоторых регионах избирателям приходится ждать около часа, чтобы получить возможность проголосовать.

6:30 В 6:00 по будапештскому времени открылось более 10 000 избирательных участков по всей стране. Голосование продлится до 19:00. Ожидается участие около 7,5 млн избирателей.

На предвыборном митинге накануне вечером Петер Мадьяр пообещал ввести налог на богатство для миллиардеров, открыть досье на секретных агентов и расследовать российское влияние, а также начать расследование против министра иностранных дел страны Петера Сийярто.

Кто участвует в выборах и каковы шансы

Избиратели выбирают кандидата в одномандатном округе (таким образом распределяются 106 из 199 мандатов) и голосуют за партии. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов.

В выборах участвуют пять политических сил. Основное противостояние развернулось между партией "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана, который занимает пост с 2010 года, и оппозиционной "Тисой" Петера Мадьяра, созданной в 2020 году (сам Мадьяр вышел из правящей партии в 2024-м).

Также в бюллетенях представлены левая "Демократическая коалиция", сатирическая Партия двухвостой собаки и крайне правая "Наше отечество" (Mi Hazánk). По данным опросов, лишь последняя из них имеет шансы преодолеть пятипроцентный барьер.

Независимые социологи прогнозируют уверенную победу "Тисы", тогда как провластные исследовательские центры ожидают сохранения парламентского большинства за "Фидес". В случае преодоления "Нашим отечеством" пятипроцентного барьера "Фидес" может создать коалицию с этой политической силой, представители которой заявляли, что не будут объединяться с "Тисой".

Согласно законодательству, окончательный подсчет голосов должен быть завершен не позднее субботы, 18 апреля.

В предвыборной кампании Орбан и "Фидес" сделали акцент на теме войны в Украине: на агитационных материалах размещены изображения президента Украины Владимира Зеленского и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с тревожными лозунгами.

Сам Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто регулярно заявляют, что Киев и Брюссель якобы втягивают Венгрию в войну, а также предупреждают о возможных диверсиях на энергетической инфраструктуре страны. Кроме того, Будапешт на уровне ЕС последовательно блокирует финансовую помощь Украине и новые санкции против России.

Согласно социологическим опросам, накануне 12 апреля "Тиса" опережала партию "Фидес" по меньшей мере на девять процентов.