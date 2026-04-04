Мобилизации женщин быть или нет: в ВСУ ответили о возможных изменениях

В Сухопутных войсках сделали официальное заявление

Мобилизация женщин в Украине не планируется. Распространившиеся в последнее время слухи о подготовке к этому, являются ложными и используются врагом для срыва мобилизации и дискредитации Вооруженных Сил Украины.

Об этом сказано в заявлении Сухопутных войск Украины. Отмечается, что не ведется подготовка к мобилизации женщин и не разрабатывается никаких механизмов, направленных на это.

В последние дни в украинских медиа и интернет-пространстве начали массово появляться сообщения о якобы подготовке к мобилизации женщин в армию. Данная информация безосновательна, манипулятивна и используется врагом для подрыва мобилизационных процессов, а также дискредитации Вооруженных Сил Украины, — говорится в сообщении

В заявлении отметили, что в законодательстве Украины не произошло никаких изменений. Женщины могут присоединиться к ВСУ исключительно по собственному желанию, а на военный учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием.

После того, как первая гражданка Украины случайно попала на учет, не имея соответствующего образования, Командованием Сухопутных войск было проведено служебное расследование для выяснения причин такой ошибки. Было обнаружено, что ошибочная информация была внесена в систему "Оберег" в 2021 году. Также путем дополнительного изучения фактов формирования отдельных номеров записей в системе были выявлены ряд аналогичных случаев, — пояснили в Сухопутных войсках

Женщины в ВСУ

Там добавили, что изменить такую информацию в ТЦК невозможно. В "Оберег" отсутствует техническая возможность уничтожения сведений о гражданах Украины, которые не являются призывниками, военнообязанными и резервистами из-за несоответствия нормативно-правовых актов.

Командование Сухопутных войск обратилось в Генеральный штаб и Министерство обороны с предложениями, как устранить пробелы и недостатки в системе "Оберег".

Мобилизация женщин в Украине

Киевлянку занесли в "Резерв+" как ухилянтку

Жительницу Киева без медицинского или даже фармакологического образования внесли в реестр военнообязанных. Она работает руководительницей отдела кадров в одной из компаний. В прошлом году, когда подавала отчетность в Министерство обороны по военнообязанным, увидела и свои данные. Сначала подумала, что это ошибка, но потом оказалось, что в "Резерве+" она имеет статус "В розыске".

Это не единичный случай — с начала года в Украине зафиксированы десятки инцидентов, когда женщины объявлялись в розыск за уклонение от службы безо всяких причин. И хотя они не имели отношения к медицине или армии, все равно каким-то образом оказывались в этом списке.

В Раде подготовили законопроект для предотвращения подобных инцидентов

Чтобы исключить случаи, когда женщины оказываются в так называемом "реестре ухилянтов" без законных оснований, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15116. Один из его соавторов, народный депутат Георгий Мазурашу объяснил, что это вынужденная мера, ведь, как оказалось, механизма снятия "женщин-ухилянток" с учета нет.

Законопроект №1511 предусматривает:

снятие штрафа и исключение человека из реестра по заявлению, если внесение произошло незаконно;

введение штрафа в размере 170 000 грн (десятикратный размер) для должностных лиц, допустивших ошибочное включение женщины в список;

укрепление ответственности территориальных центров комплектования и правоохранительных органов за подобные нарушения.

Как женщины могут присоединиться к ВСУ

Женщины могут быть мобилизованы в армию только по их собственному желанию. Это касается как военного, так и мирного времени.

Однако обязательно на военный учет должны стать все женщины в возрасте от 18 до 60 лет, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности. Но военный учет не означает обязательной мобилизации. Женщины могут пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.

Как писал "Телеграф", 2 млн мужчин залегли ко дну от мобилизации. В Раде рассказали, как их будут искать.