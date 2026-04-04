Похудел и осунулся: как сейчас выглядит 71-летний Виктор Медведчук, который живет в Москве

После обмена предатель живет в России

Виктор Медведчук — обвиняемый в госизмене украинский экс-политик и кум президента РФ Путина. В сентябре 2022 года его обменяли на 215 украинских военнопленных. С того времени он "вынужденно" поселился в Москве.

"Телеграф" рассказывает, как сейчас выглядит Виктор Медведчук и что известно о его жизни после обмена.

Где сейчас Медведчук и что о нем известно?

Постоянное место жительства политика-предателя Москва. Там он поселился с женой Оксаной Марченко и дочерью Дарьей после обмена. По его собственным словам, это "вынужденное" место жительства, так как он был лишен украинского гражданства и выдан российской стороне.

Виктор Медведчук с 2022 года живет в Москве. Фото: https://tass.ru/

Казалось бы, что политической деятельности Медведчука в Украине положен конец. Однако он уже успел зарегистрировать и возглавить в Москве общественное движение "Другая Украина". Оно было создано в России после запрета в Украине его партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

Эта организация Медведчука позиционирует себя как "голос другой Украины", оппозиционный нынешнему руководству в Киеве. "Другая Украина" регулярно публикует аналитические материалы и заявления в российских государственных СМИ.

В Москве Медведчук создал движение "Другая Украина". Фото: https://tass.ru/

В январе 2026 года Медведчук дал серию резонансных интервью, в частности агентству ТАСС, где высказал свои прогнозы на текущий год. По его словам, мира в Украине в 2026 году не будет. Также он вторил российской пропаганде о том, что "конфликт перерос в глобальное противостояние Запада и РФ".

На свежих кадрах и фото из интервью 2026 года 71-летний Виктор Медведчук выглядит заметно старше по сравнению с периодом его политической активности в Украине до 2022 года. Он похудел и осунулся, однако информации о состоянии его здоровья в СМИ нет.

Виктор Медведчук заметно постарел и начал лысеть. Фото: https://tass.ru/

