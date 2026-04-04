СБУ остановила работу гиганта черной металлургии в Луганской области. Что там делали оккупанты

Комбинат был оккупирован с 2014 года

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила атаку дронами Алчевского меткомбината во временно оккупированном Луганске. Его оккупанты используют для обеспечения военного производства.

Как сообщили в пресс-службе, это было второе за месяц успешное поражение объекта. В настоящее время работа меткомбината остановлена.

"Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с собратьями 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во второй раз за месяц нанесли удар по Алчевскому металлургическому комбинату — одному из ключевых промышленных объектов, который оккупанты используют для обеспечения своего военного производства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция завода поставляется на российский "Уралвагонзавод", где производится военная техника для армии РФ, в том числе танки Т-90М "Прорыв" и гаубицы "Мста-С".

"После идентификации расположения критических производственных мощностей комбината по ним были нанесены удары дронами FP-2 компании "Fire Point". В результате поражения повреждены доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции, обеспечивающие работу предприятия. Из-за нанесенных повреждений комбинат остановил работу", — говорят в СБУ.

Как работал завод до войны и что с ним сделали россияне

Алчевский металлургический комбинат – одно из старейших и ключевых предприятий черной металлургии на востоке Украины. Его особенностью были масштабы работы, ведь здесь производили полный цикл от руды до готового проката. Комбинат производил чугун, сталь и металлопрокат.

Продукция этого завода до 2014 года экспортировалась в разные страны мира. На предприятии работало до 13 тысяч человек. После оккупации Алчевска меткомбинат почти не работал, ведь основное сырье туда не доставляли.

Алчевский металлургический комбинат

Однако оккупанты не заморозили работу доменных печей, а поддерживали их. Постепенно производство наладилось, хоть и не в том масштабе, как раньше. В настоящее время завод производит сырье, используемое Россией для своего оборонно-промышленного комплекса.

Заметим, что особенностью доменных печей является то, что они не должны гаснуть, ведь если это произойдет, печь невозможно разжечь заново. Она просто застывает.

Ранее "Телеграф" показывал, как работает рота БПЛА "Аркан" на Северском направлении.