"Юзик" уехал в Испанию после допроса в НАБУ. Как нардеп объясняет визиты за границу

Корявченков говорит, что продолжает работать и сдавать мандат не планирует

Нардеп Юрий Корявченков, бывший актер студии "Квартал 95", известный как "Юзик", некоторое время находился в Испании. Он выехал туда якобы после допроса НАБУ. Более того, говорил, что находится в отпуске. В декабре прошлого года уже был подобный случай — когда коллеги нардепы получали подозрения от НАБУ.

Нардеп Юрий Корявченков заявил, что он в отпуске

Семья депутата живет в Испании, в регионе Коста Брава

В 2025 году семья приобрела там квартиру примерно за 150 тыс. евро.

Во время военного положения депутатам запрещены выезды в отпуск

Об этом рассказал Михаил Ткач в новом видео для "Украинской правды". Отметим, что в расследовании говорится, что 13 марта Корявченков посетил допрос НАБУ и после этого снова уехал за границу. Из собственных источников "УП" узнали, что он находится в Испании, где проживает семья — жена и трое детей, в частности в пригороде Барселоны вблизи Жироны в курортном регионе Коста-Брава.

По информации журналистов, депутат находился там несколько дней, объясняя поездку отпуском за свой счет. За 2026 год "Юзик" ездил за границу несколько раз.

Заметим, что во время военного положения народные депутаты Украины и депутаты местных советов не могут выезжать за границу в отпуск или с другой негосударственной целью. Выезд разрешен исключительно в служебные командировки.

Корявченков подтвердил, что семья в 2025 году приобрела квартиру в Испании в кредит, однако деталей по стоимости или площади не предоставил. До этого семья Корявченкова арендовала жилье. По словам супруги, приобретенное жилье стоит около 150 тысяч евро. По данным УП, квартира имеет площадь 90 кв.

Жена Татьяна прокомментировала съемку Ткача. Подчеркивает — ничего не скрывают. "То, что я купила квартиру, мы не скрываем, все об этом узнают после 31.03.2026. К этому времени Юра должен подать декларацию, и эта квартира будет там указана с ценой и условиями покупки: рассрочка, сроки и суммы выплат. Пребывание Юры за пределами Украины — подайте официальный запрос, и вам ответят — где, когда, сколько и на каком основании", — отметила она в посте на Facebook.

Что говорит Корявченков о деле НАБУ и ситуации в Раде

Корявченков объяснил, что мандат составлять не планирует: "Я прихожу на заседание каждую неделю, когда есть заседание и голосую". Дело НАБУ он отказался комментировать. Отметим, что еще в декабре НАБУ и САП официально опровергли информацию о проведении обысков у народного депутата Корявченкова.

Верховная Рада не дала ответа про основания его выездов, а спикер Руслан Стефанчук отметил, что депутат находится в отпуске без сохранения зарплаты.

По состоянию на 27 марта, по данным нардепа Александра Гончаренко, Корявченко в Верховной Раде. "Юзик в Раде пошел здороваться с правительством", — подписал он фото.

